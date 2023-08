Fatigue nerveuse: tout ce qu’il faut savoir de ce mal du siècle

Vous vous sentez épuisé, à bout de forces et somnolent malgré une longue nuit de sommeil ? Peut-être souffrez-vous de fatigue nerveuse. Alors, comment la reconnaître ? Quelles sont ses causes et comment y remédier ? Zoom sur ce mal du siècle.

La fatigue nerveuse intervient souvent dans le cadre d’une vie agitée avec des rythmes de vie inadaptés, du surmenage ou un environnement stressant. Nous pouvons également parler de charge mentale, de fatigue intellectuelle et parfois de fatigue glandulaire ou surrénalienne.

Les symptômes de la fatigue nerveuse

Parmi les symptômes de fatigue nerveuse, le plus fréquent est l’envie de dormir, sans raison apparente, au cours de la journée (c’est ce qu’on appelle la somnolence diurne). C’est donc un état de fatigue et de somnolence inhabituel (à ne pas confondre avec la somnolence post-prandiale, qui survient après les repas).

Outre cet état de demi-sommeil, voici quelques autres signes révélateurs d’une fatigue mentale :

Des difficultés de concentration et un manque de vigilance,

Des troubles de l’humeur : moral bas, morosité, tristesse, irritabilité, hyperémotivité, mélancolie ou, au contraire, état euphorique…

Stress et nervosité,

Un manque d’énergie et une fatigue intense,

Un sentiment d’épuisement général,

Lassitude ou sentiment de découragement,

Un réveil difficile le matin,

Une impression de “fonctionner au ralenti”,

Une faiblesse musculaire,

Une perte d’appétit ou au contraire une prise de poids,

Des troubles de la mémoire,

Des maux de tête,

Des vertiges dans certains cas,

Des maux d’estomac et des troubles digestifs,

Des insomnies et d’autres troubles du sommeil,

L’impression de se fatiguer facilement après le moindre effort intellectuel ou physique.

Ces désagréments peuvent cependant être liés à de nombreuses autres pathologies, comme l’asthénie, la fatigue hormonale, la fatigue hivernale ou encore des problèmes de thyroïde ou des carences alimentaires.

Qu’est-ce qui peut conduire à la fatigue nerveuse ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la fatigue nerveuse :

Des problèmes dans le couple

Quand les contrariétés se répètent au sein du couple sans réelle remise en question, elles peuvent conduire à la fatigue nerveuse. La répétition des problèmes dans une sphère aussi importante que le couple est dangereuse pour notre santé psychique.

Un manque de considération et de gratitude au travail

Le besoin d’être reconnu au travail contribue au bien-être en entreprise. Quand ce besoin n’est pas comblé et que les signes d’ingratitude de la part des collègues et supérieurs hiérarchiques se multiplient et durent depuis longtemps, le risque de fatigue nerveuse est grand.

La charge mentale

On appelle “charge mentale” le fait de penser constamment au travail qui nous attend au bureau ou à la maison et de planifier à l’avance la gestion et l’organisation des tâches professionnelles ou ménagères, dans le but de satisfaire les autres (collègues, conjoint, enfants…). Elle engendre un stress pouvant conduire à des troubles psychosomatiques dont la fatigue nerveuse fait partie.

