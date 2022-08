Fally Ipupa : le nom du chanteur congolais cité dans une affaire d’abus s£xuel

Le chanteur congolais de la rumba, Fally Ipupa, est dans de beaux draps. Selon les informations, un individu, qui s’est fait passer pour le manager de Dicap La Merveille, a abusé d’une jeune femme, dans un hôtel de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville.

Dans la foulée du lancement du titre « Bloqué », un morceau que les admirateurs du chanteur continuent de savourer, Fally Ipupa se trouve mêlé, malgré lui, à une sale affaire. Selon les informations, un individu de mauvaise foi s’est fait passer pour le manager de la célébrité congolaise, pour commettre l’irréparable.

Probablement, droguée, puis vi0lée

En effet, l’individu aurait vi0lé une jeune femme, ayant pris part à un récent concert de l’artiste, prestation que Dicap La Merveille a donnée au Congo-Brazzaville, précisément, à Pointe-Noire, une ville du pays. La victime, précisent les sources, avait, même, eu l’honneur de monter sur scène, aux côtés du chanteur, originaire de Kinshasa, exécutant quelques pas de danse. L’incident se serait produit dans un hôtel de la place, rapportent les sources.

Selon toute vraisemblance, à en juger par le témoignage de la victime, elle-même, la jeune femme pourrait avoir été droguée. D’après ses dires, elle s’est retrouvée nue et affaiblie, le lendemain, et n’a plus eu aucun souvenir de la veille. Le récit de la jeune femme renseigne qu’elle ne fera que le constat amer d’avoir fait l’objet de vi0l.

Dans la foulée de cette rocambolesque affaire de vi0l, le nom de Fally Ipupa a, malheureusement, été associé à l’incident. Même si, au terme d’une enquête, qui aura révélé qu’aucun proche du chanteur n’était, ni de près, ni de loin, mêlé à ce scandale, ce sale histoire continue de faire le tour des réseaux sociaux, avec le nom du chanteur congolais, en gros titre.