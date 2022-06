Fally Ipupa: ce look de la star congolaise aux BET Awards, fait polémique sur la toile (vidéo)

Fally Ipupa fait partie des superstars qui se sont réunies au Microsoft Theater ce dimanche à Los Angeles pour participer à la cérémonie des BET Awards. Même si le chanteur congolais n’a pas pu tirer son épingle du jeu, son habillement n’est pas passé inaperçu sur la toile.

La cérémonie qui honore l’excellence noire dans la musique, le divertissement et le sport, BET Awards s’est déroulée dans la nuit de ce dimanche 26 juin 2022 à Los Angeles, aux Etats-Unis. Et comme d’habitude, plusieurs stars du monde n’ont pas manqué de défiler sur le tapis rouge de cette prestigieuse soirée.

Dans la foulée, le passage de l’artiste congolais Fally Ipupa, qui a été également nominé pour la quatrième fois dans la catégorie de Meilleur artiste international, n’a pas manqué de faire valoir son look.

En effet, Dicap la merveille a opté pour une veste de couleur noire sans dessous, avec un pantalon à pattes d’éléphant. Un type de pantalon dont les jambes sont moulantes jusqu’au genou, puis s’élargissent jusqu’en bas. Et ce n’est pas tout! la superstar congolaise a choisi un débardeur assez long qui lui arrivait presque qu’au genou, le tout sur une chaussure tapette simple.

A peine publiées, les images de cette tenue du prince de la rumba congolaise a suscité une avalanche de réactions sur la toile. Plusieurs internautes se sont moqués de ce look arboré par le chanteur connu sous le nom de l’Aigle.

« Quand eux ils s’habillent comme ça, ça fait buzz on dit qu’ils sont fashion. Si c’est nous, on va nous traiter de fou. C’est pas grave seul Dieu va vous juger », a écrit un internaute pendant qu’un autre mentionne, « Fally faut nous respecter hein, C’est la chaussure, et le long débardeur qui me retiennent encore ici. Genre les chaussures sont assorties du débardeur ».

L’histoire se répète pour Fally Ipupa

Nominé dans la catégorie du Meilleur artiste international, aux côtés de Dinos (FRANCE), Fireboy DML (NIGERIA), Little Simz (Royaume-Uni), Ludmilla(BRÉSIL), Major League DJZ (AFRIQUE DU SUD), Tayc(FRANCE), Tems (NIGERIA), Fally Ipupa n’a pas malheureusement pu prendre le dessus sur la chanteuse nigériane Teams qui a finalement remporté le trophée après une rude bataille.