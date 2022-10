Fally Ipupa: Aimelia Lias donne sa version sur leur bagarre dans un hôtel

Aimelia du groupe Wenge Musica 4×4 a donné sa version sur sa bagarre avec Fally Ipupa au Pullman de Kinshasa après des séries de clashes.

Ce n’est plus la lune de miel entre les chanteurs Congolais Fally Ipupa et Aimélia Lias. Les deux artistes se sont livrés à une bagarre spectaculaire le lundi 23 mai 2022 à l’hôtel Pullman de Kinshasa. Selon les informations, c’est le garde du corps de Fally Ipupa qui aurait attaqué en premier le chanteur Aimélia Lias.

En effet, au lendemain du concert de réconciliation de Wenge Musica 4×4, l’artiste musicien Fally Ipupa aurait tenu des propos déplacés envers le groupe musical. S’en sont suivis des clashes qui ont abouti à une rencontre inattendue à Pullman hôtel, dans une salle de sport.

« Je suis un père de famille et j’ai un grand nom. On citait déjà mon nom dix ans avant qu’on ne cite le sien et si je savais en tant que Wenge man que Fally était dans cette salle-là, je n’allais pas m’y rendre. J’étais ignorant ! », a expliqué Amelia alias de mingongo sur l’émission Face à la caméra le 06 octobre 2022 de la chaîne Youtube B-one TV.O

« Quand je m’y suis rendu, j’ai remarqué qu’il y avait cinq personnes assises m’indexant. Et soudainement, j’ai entendu une voix ordonnant de me faire sortir de la salle et elles m’ont bousculé jusqu’à me faire sortir hors de la salle. Après, Fally était sorti avec une raclette de tennis pour s’attaquer à moi. Mais, j’avais opté de garder silence puisque je suis plus âgé que lui. Une fois fini, il était parti avec ses proches puis j’ai regagné la salle pour m’entraîner », a-t-il clarifié.

Depuis l’histoire de cette bagarre, Fally Ipupa n’a pas encore donné sa version des faits. Aimelia Lias est un artiste de référence du groupe Wenge Musica, qui a révolutionné la musique congolaise. Il a accompagné JB Mpiana lors de la création du groupe Wenge BCBG qui est à l’origine de la création de cette danse.