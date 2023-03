Faillite SVB : tout savoir sur le plus grand naufrage bancaire depuis 2008

Le vendredi 10 mars 2023 restera dans l’histoire de la finance américaine comme la date de la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. La Silicon Valley Bank (SVB), la seizième institution bancaire américaine en termes d’actifs avec 210 milliards de dollars (197 milliards d’euros) d’actifs, a été fermée par les autorités américaines après avoir subi des retraits massifs de ses clients en moins de 48 heures. Cette faillite a provoqué des réactions en chaîne, affectant non seulement les États-Unis mais aussi d’autres pays où la banque exerçait ses activités, notamment le Canada et le Royaume-Uni.

La Silicon Valley Bank était une banque spécialisée dans le financement des start-ups et des entreprises innovantes de la Silicon Valley, le berceau de l’industrie technologique américaine. Depuis plusieurs années, la banque avait connu une croissance rapide, en phase avec l’essor de la tech américaine. Cependant, cette croissance s’est accompagnée de prises de risques excessives et d’un manque de contrôle des risques, ce qui a fini par provoquer sa chute.

La faillite de la Silicon Valley Bank a été précipitée par des retraits massifs de ses clients, qui ont commencé à retirer leur argent après avoir appris que la banque avait accordé des prêts à des entreprises en difficulté financière. Ces retraits ont mis la banque en difficulté de trésorerie, laissant les autorités américaines sans autre choix que de la fermer.

Les conséquences de la faillite de la Silicon Valley Bank

La faillite de la Silicon Valley Bank a provoqué une onde de choc dans le monde de la finance américaine et mondiale. Les autorités américaines ont pris des mesures pour protéger les dépôts des clients de la banque, en permettant à ces derniers de retirer l’intégralité de leur argent. Les régulateurs ont également fermé une autre banque, Signature Bank, qui était en relation commerciale étroite avec la Silicon Valley Bank.

Cependant, la faillite de la Silicon Valley Bank risque de provoquer des répercussions bien au-delà des États-Unis. En effet, la banque exerçait ses activités dans d’autres pays, notamment le Canada et le Royaume-Uni, où elle avait des succursales. Les autorités britanniques ont pris des mesures pour protéger les dépôts de la banque, tandis que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) canadien a pris le contrôle de la succursale canadienne de la banque.

Les conséquences économiques de la faillite de la Silicon Valley Bank pourraient également être importantes. La Silicon Valley Bank était un acteur clé du financement des start-ups et des entreprises innovantes de la Silicon Valley, qui représentent une part importante de l’économie américaine. La chute de cette banque risque donc de provoquer un ralentissement de l’innovation et de la croissance au niveau du secteur des technologies.

Des mesures exceptionnelles pour protéger les dépôts des clients

Le Trésor, la Réserve fédérale et l’Agence de garantie des dépôts ont annoncé dimanche qu’ils allaient permettre aux clients de la SVB de retirer l’intégralité de leurs dépôts, une décision inédite dans le secteur bancaire. Cette mesure exceptionnelle vise à protéger les clients de la banque en faillite et à éviter une panique bancaire. Les autorités américaines ont également fait fermer la banque Signature Bank après la faillite de la SVB.

La Silicon Valley Bank était la seizième institution américaine avec 210 milliards de dollars d’actifs. L’établissement bancaire exerçait également ses activités au Canada à partir de sa succursale de Toronto. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a pris le contrôle de cette succursale canadienne suite à la faillite de la SVB.

Les responsables de la faillite devront rendre des comptes

Le président américain Joe Biden a déclaré que les responsables de la faillite de la SVB et de la Signature Bank devront rendre des comptes. Cette déclaration intervient alors que les enquêtes sur les causes de la faillite sont en cours. Les autorités cherchent à déterminer les raisons pour lesquelles la SVB a subi des retraits massifs de ses dépôts et les responsabilités éventuelles des dirigeants de l’établissement bancaire.

Le président Biden a déclaré que les responsables devront être tenus responsables de leurs actes. Il a affirmé que son administration travaillera dur pour que les coupables soient punis et que la confiance dans le système bancaire américain soit restaurée.

Cette déclaration de Joe Biden est conforme à ses objectifs de reconstruction économique et de solidarité. Depuis sa prise de fonction, le président américain a cherché à restaurer la confiance dans l’économie américaine. Sa vision consiste à créer une économie forte et résiliente qui profite à tous les Américains.

La faillite de la SVB et de la Signature Bank est un rappel brutal des risques inhérents à l’investissement dans les établissements financiers. Les investisseurs doivent être vigilants et rechercher des informations fiables avant d’investir dans une banque ou un établissement financier. Les régulateurs doivent également renforcer leur surveillance pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir.