Extension de 1200 ha de la « Zes » de Tori-Bossito: affichage de listes pour d’éventuelles plaintes

Les personnes affectées par la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique du périmètre d’extension de 1200 ha de la zone économique spéciale (ZES) centrale solaire sont priées de consulter les listes d’affichage pour la formulation d’éventuelles plaintes.

Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia porte à la connaissance du public que dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique du périmètre d’extension de 1200 ha de la zone économique spéciale de la centrale solaire de Tori-Bossito, qu’un affichage public de vérification est organisé pendant la période allant du 31 Janvier au 13 Février 2023.

L’autorité préfectorale invite les personnes affectées dans le cadre de cette procédure d’expropriation à consulter durant la période suscitée les listes d’affichage pour d’éventuelles plaintes.

Le préfet du département de l’Atlantique compte sur la bonne participation des différents acteurs dans le calme et la discipline à cette étape importante pour la fiabilité des données à soumettre à la commission chargée de l’expropriation et de l’indemnisation.



Quid de la zone économique spéciale ?

En conseil des ministres en sa séance du 15 janvier 2020, le gouvernement du président Patrice Talon a officialisé la construction d’une nouvelle Zone économique spéciale (Zes) à Glo-Djigbé, dans la Commune d’Abomey-Calavi. La zone économique spéciale est située entre les Communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zè.

Il s’étend sur 10 000 hectares, et a pour vocation, d’accueillir des industries de transformation de matières premières, et vise à favoriser le développement des activités économiques. Avec le démarrage des aménagements de la portion prioritaire du site du projet portant sur une superficie de 400 hectares, il s’est avéré nécessaire d’étendre la viabilisation des lieux à d’autres sections du périmètre de la Zone économique spéciale. C’est la conséquence de l’engouement que suscite le projet et les ambitions que nourrit le gouvernement du président Talon pour cette zone.

Ainsi, au cours du conclave gouvernemental du 05 janvier 2022, le chef de l’Etat a autorisé la signature des contrats de marché avec les entreprises sélectionnées pour la réalisation des études de relevés et d’évaluation des biens impactés par le projet de parc solaire et d’extension de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé.

Le dossier examiné en Conseil des ministres démontre à suffisance le caractère futuriste du projet. Une superficie de 1240 hectares est retenue pour faire l’objet d’études de relevés et d’évaluation des biens impactés, de même qu’un site d’environ 1200 hectares pour abriter un parc solaire destiné à la desserte d’appoint de ladite zone en énergie électrique ; ce qui en ferait une zone neutre en carbone.

C’est dans le cadre de cette extension, le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia invite les personnes touchées par l’expropriation du domaine de 1200 ha à consulter les listes d’affichage afin de faire d’éventuelles réclamations avant le démarrage effectif de l’opération de dédommagement.