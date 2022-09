Expropriation d’un périmètre de 80 hectares à Togbin: la collecte des actes de propriété lancée

Les personnes affectées par le projet d’aménagement d’un périmètre de 80 hectares à Togbin et par les travaux de réalisation d’un carrefour giratoire à l’entrée principale de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé et d’aménagement d’un deuxième accès à partir du carrefour de l’arrondissement de Tangbo-Djèvié ont jusqu’au 2 Novembre 2022 pour apporter leurs actes de propriété.

Le processus d’indemnisation des personnes affectées par le projet d’aménagement d’un périmètre de 80 hectares à Togbin vient d’être lancé 24 heures après la décision prise en conseil des ministres du mercredi 28 Septembre. En effet, par un avis en date de ce jeudi 29 Septembre, le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances et Président des Commissions d’Expropriation en République du Bénin invitant les propriétaires ou présumés propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de 80 hectares à Togbin (Zone 4 et autres) à déposer les actes de propriété ou de présomption de propriété dans les bureaux des Mairies d’Abomey-Calavi et de Ouidah ainsi que dans les Arrondissements de Godomey et d’Avlékété du lundi 03 octobre au mercredi 02 novembre 2022.

Passé ce délai, les propriétaires ou présumés propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de 80 hectares à Togbin seront les seuls responsables des conséquences et déconvenues, indique l’avis du ministre. Les personnes concernées par cette indemnisation sont donc priées à faire preuve de responsabilité pour la mise en œuvre des procédures d’expropriation telles que prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur au Bénin.

Décidée en conseil des ministres du mercredi 28 Septembre 2022, l’expropriation en vue de l’aménagement du périmètre de 80 hectares à Togbin, est motivée par la mise en œuvre de divers projets d’envergure dont la construction d’un boulodrome aux normes internationales destiné à abriter la coupe du monde de sport boules, d’un hôpital de référence et d’autres infrastructures d’intérêt général.

Conformément aux textes en vigueur, un expert a été à cet effet commis pour réaliser les évaluations foncières et immobilières. Sur la base de son rapport, le Conseil a autorisé le paiement des personnes affectées par la rectification des coordonnées géographiques et la redéfinition de la zone de développement touristique exclusive de la Route des pêches.