Everton: drogue, attouchements, adoption, Dele Alli raconte sa descente aux enfers

- Publicité-

Disparu des radars depuis son départ de Tottenham pour Everton, Delle Alli est réapparu dans une interview émouvante accordée à Garry Neville pour l’émission The Overlap. Et l’international anglais a confié avoir été rattrapé par ses vieux démons ressurgis directement de son enfance malheureuse.

Le milieu de terrain a déclaré avoir été abusé sexuellement à l’âge de six ans. Au micro de l’ancien défenseur de Manchester United, Dele Alli a révélé les abus qu’il a subis dans son enfance avant d’être adopté à l’âge de 12 ans. Il a dit qu’il avait été « molesté » à l’âge de six ans, qu’il avait commencé à fumer à l’âge de sept ans et qu’il faisait du trafic de drogue à l’âge de huit ans.

«Un adulte m’a dit que la police n’arrêterait jamais un enfant sur un vélo, alors je me promenais avec mon ballon de football et, en dessous, j’avais de la drogue», raconte-il. Recueilli par une famille anglaise qu’il a décrit comme « extraordinaire », l’adolescent a intégré un centre de formation et a gravi les échelons pour devenir un footballeur accompli. Promis à bel avenir, le joueur avait disputé la Coupe du monde 2018 avec l’Angleterre qui avait atteint les demi-finales. Il a également aidé Tottenham à atteindre la finale de la Ligue des champions en 2019.

- Publicité-

Accro à la drogue

Cependant, sa forme a chuté et il a quitté les Spurs pour rejoindre Everton en février 2022 avant de partir en prêt à l’équipe turque de Besiktas la saison dernière. Une aventure ratée du joueur qui est revenu chez les Magpies à la fin du championnat. Et c’est là que les vieux démons ont ressurgi, obligeant le joueur à se noyer dans de la drogue et de l’alcool pour s’en échapper.

Récemment sorti d’un centre de désintoxication où il est resté six semaines, il se dit également addict aux somnifères et s’inquiète que le problème soit plus répandu dans le football. «Avec notre emploi du temps, quand vous devez vous réveiller tôt pour vous entraîner et que vous ne pouvez pas dormir à cause de toute l’adrénaline, c’est parfois bien d’en prendre. Mais j’en ai trop abusé».

S’il assure n’a «jamais été aussi bien mentalement » après sa cure de désintoxication, le natif de Milton Keynes confie cependant que sa traversée du désert l’avait failli contraindre à prendre sa retraite à 24 ans. «Le moment le plus triste pour moi a probablement été lorsque [José] Mourinho était manager et qu’il avait arrêté de me faire jouer, confie Alli. Je me suis regardé dans le miroir en me demandant si je pouvais prendre ma retraite à 24 ans en faisant ce que j’aime.»

Articles similaires