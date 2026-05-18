Eva Queen chute lors de son arrivée à Cannes 2026

Eva Queen a vécu un moment de frayeur avant d’atteindre le tapis rouge du Festival de Cannes, mais l’incident n’a pas empêché sa montée des marches ni l’attention médiatique portée à son apparition. Originaire de Cannes, la jeune artiste s’est présentée sur la Croisette dans une robe jaune et noire rehaussée de dentelle, portée pour un passage remarqué devant les photographes et invités du festival.

Issue d’une famille déjà familière des projecteurs, Eva Queen a acquis une notoriété précoce, se faisant connaître à l’âge de 17 ans. Elle a publiquement reconnu l’appui de sa sœur aînée, Jazz Correia, qu’elle tient pour déterminant dans son parcours, et s’est construite une carrière qui l’a menée à collaborer avec des artistes établis, parmi lesquels le rappeur Damso, crédité sur son dernier album.

Par ailleurs, la chanteuse entretient une relation professionnelle avec la marque L’Oréal, qui a contribué à sa mise en beauté pour cet événement cannois. Interrogée par le magazine Numero, elle avait déjà exprimé son admiration pour les valeurs de la marque et qualifié de « honneur » le fait de la représenter, évoquant le maquillage et la beauté comme des outils d’empowerment.

Un incident dans la voiture avant l’arrivée

Dans une publication partagée sur son compte Instagram, Eva Queen a diffusé une courte séquence vidéo montrant le moment délicat survenu avant sa sortie du véhicule qui la conduisait au festival. La voiture a freiné subitement, provoquant une perte d’équilibre et une chute de la chanteuse sur l’une des personnes présentes à ses côtés.

La scène, rapide et filmée en caméra embarquée, a montré la réaction immédiate d’Eva Queen qui, après l’impact, s’est excusée auprès de son accompagnatrice pour avoir étalé accidentellement du gloss sur sa main. La tonalité de la vidéo mêle surprise et humour, et la chanteuse apparaît lucide et en mesure de poursuivre sa montée des marches.

La diffusion de cette séquence a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, où plusieurs abonnés ont commenté avec légèreté l’incident. Parmi les messages relevés figurent des remarques soulignant à la fois son élégance et son sens de l’autodérision, certains internautes notant, au ton plaisant, que l’« excès de beauté » avait littéralement provoqué la mésaventure.

À Cannes pour un événement qui mêle cinéma, mode et rencontres professionnelles, Eva Queen a donc cumulé une scène inattendue en coulisses et une prestation publique assurée sur le tapis rouge, à laquelle la mise en beauté signée L’Oréal et sa tenue ont largement contribué.