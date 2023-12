Europa League: Liverpool déroule, l’AS Roma piégé, tous les résultats du jeudi

Plusieurs matchs ont été disputés jeudi, comptant pour la cinquième journée de phase de poule de la Ligue Europa. Découvrez les résultats des rencontres au programme.

Rennes a validé son ticket pour le prochain tour de la Ligue Europa avec sa victoire écrasante contre le Maccabi Haïfa (0-3). Le club breton doit encore savoir s’il disputera les 16es ou les 8es de finale. Même constat pour Brighton, tombeur de l’AEK (0-1), ou encore de Fribourg et West Ham, respectivement vainqueurs de l’Olympiakos (5-0) et Backa Topola (0-1). Avec son nul face au Sporting (1-1), l’Atalanta est assuré de jouer les 8es de finale.

Avec un triplé de l’attaquant gabonais, Pierre Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a réussi à renverser l’Ajax (4-3) et à conserver sa première place au classement. Toulouse a su faire le dos rond contre l’Union St Gilloise (0-0) et visera les 16es de finale suite au succès de Liverpool contre LASK (4-0). Le Bayer Leverkusen a poursuivi sa balade à Hacken (0-2) pour valider son ticket pour les 8es de finale. Accrochée par le Servette (1-1), l’AS Rome passera la phase de poules mais n’est plus maître de son destin en vue d’une qualification directe pour les 8es de finale.

Les résultats de la 5è journée de Ligue Europa:

Groupe A : Fribourg 5-0 Olympiakos, Backa Topola 0-1 West Ham

Groupe B : AEK 0-1 Brighton, MARSEILLE 4-3 Ajax

Groupe C : Sparta Prague 1-0 Betis, Rangers 1-1 Aris Limassol

Groupe D : Atalanta 1-1 Sporting, Sturm Graz 0-1 Rakow

Groupe E : Liverpool 4-0 LASK, TOULOUSE 0-0 Union St Gilloise

Groupe F : Maccabi Haïfa 0-3 RENNES, Villarreal 3-2 Panathinaïkos

Groupe G : Servette 1-1 AS Rome, Sheriff Tiraspol 2-3 Slavia Prague

Groupe H : Molde 2-2 Qarabag, Hacken 0-2 Leverkusen