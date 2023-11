Euro 2024 (Q): la liste des Pays-Bas avec le jeune Jorrel Hato

-Publicité-

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les matchs contre Gibraltar et l’Irlande en éliminatoires de l’Euro 2024. Agé de 17 ans, le jeune Jorrel Hato est convoqué.

A seulement 17 ans, Jorrel Halo va faire ses débuts avec la sélection néerlandaise. Le jeune joueur de l’Ajax Amsterdam est convoqué par le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, pour le rassemblement de novembre.

Une trêve internationale au cours de laquelle les Oranjes affronteront Gibraltar et l’Irlande dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Deux affiches décisives pour l’équipe néerlandaise qui n’a plus droit à l’erreur après sa défaite face à la France (1-2) il y a un mois

Absent en octobre, Cody Gakpo est de retour de blessure et logiquement appelé par Koeman malgré des prestations moyennes contre Luton et Toulouse avec Liverpool. En revanche, pas de Frenkie de Jong, Memphis Depay, Matthijs de Ligt ou encore plus récemment Micky Van de Ven, toujours à l’infirmerie.

