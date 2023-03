Euro 2024 (Q): la liste de l’Angleterre, avec plusieurs absents

Le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate a dévoilé ce jeudi sa liste pour les deux premieres journées des éliminatoires de l’Euro 2024. Des cadres comme Raheem Sterling manquent à l’appel.

A l’occasion de la trêve internationale de mars, le continent européen va disputer ses premières journées des qualifications pour l’Euro 2024. Logé dans le groupe C, l’Angleterre se déplacera d’abord à Naples pour y affronter l’Italie, le 23 mars prochain, avant de recevoir trois jours plus tard l’Ukraine, à Wembley. Pour ces deux premières échéances post-mondial, le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate a retenu un groupe de 25 joueurs.

Les deux défenseurs de Chelsea, Reece James et Ben Chilwell, qui avaient tous les deux déclaré forfait pour le Mondial 2022, effectuent leurs retours en sélection. Le capitaine Harry Kane, le défenseur Harry Maguire, qui ne joue plus du tout avec Manchester United, ou encore les jeunes prodiges Jude Bellingham, Phil Foden et Bukayo Saka sont présents. En revanche, Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Raheem Sterling (Chelsea) et Ben White (Arsenal) sont les grands absents de cette liste.

Le groupe de l’Angleterre

Gardiens :Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Défenseurs :Ben Chilwell (Chelsea), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux de terrain :Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham United)

Attaquants :Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford)

