Euro 2024 (Q): la France enchaîne, les Pays Bas se relancent, la Suède écrase l’Azerbaïdjan

Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, plusieurs rencontres étaient au programme ce lundi soir à travers les pelouses européennes. Découvrez les résultats de ces différentes confrontations.

Après sa victoire (4-0) contre les Pays Bas, la France se déplaçait ce lundi soir sur la pelouse de l’Irlande à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Dans un match très serré, les Bleus se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0). Suite à une première mi-temps sans but, les hommes de Didier Deschamps trouvaient la faille en début de seconde période grâce à Benjamin Pavard (1-0, 50e). A noter la nouvelle prestation solide de Mike Magnan dans les cages.

Grâce à ce succès, la France enchaîne une deuxième victoire consécutive dans ces qualifications et consolide sa première place du B. Toujours dans cette poule, les Pays Bas ont décroché leur premier succès, en battant Gibraltar (3-0). Memphis Depay a ouvert la marque (23e), avant le doublé de Nathan Aké (50e, 83e). Les Néerlandais sont troisièmes. Dans le groupe E, la République Tchèque et la Moldavie se sont neutralisées, tandis que la Pologne a battu l’Albanie sur le score de 1-0.

Dans la poule F, la Suède a martyrisé l’Azerbaïdjan (5-0). L’attaquant de Manchester United, Anthony Elanga, a inscrit le cinquième but de son équipe. Les Suédois sont troisièmes derrière la Belgique, qui compte un match en moins, et l’Autriche qui a décroché trois nouveaux points contre l’Estonie (victoire 2-1). Enfin, la Hongrie s’est imposée contre la Bulgarie (3-0) et la Serbie a dompté le Monténégro (2-0), dans le groupe G.