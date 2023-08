Eunice Zunon : une nouvelle nomination pour la web humoriste ivoirienne (image)

Très joyeuse, la star des réseaux sociaux, Eunice Zunon annonce une grande et bonne nouvelle à sa communauté de fan. Elle l’a fait à travers une publication sur sa page Facebook.

Eunice Zunon, la web humoriste et ex compagne du rappeur camerounais Ténor, depuis sa rupture d’avec ce dernier consacre plus son temps à sa carrière d’artiste et à sa vie de femme d’affaires. Environ un an après l’ouverture de sa boutique de vente de pagnes et d’autres accessoires à Cocody-Angré, elle vient d’être nommée « Ambassadrice Africaine des Solutions » par le comité scientifique de la Semaine de l’Afrique des Solutions (SAS).

La star des réseaux sociaux a partagé cette bonne nouvelle à ses fans ce dimanche 27 juillet 2023 à travers une publication de l’affiche de l’évènement avec sa photo sur sa page Facebook. « Guerriers et guerrières. Bonne nouvelle », a-t-elle écrit.

- Publicité-

Suite à cette publication, l’ex de Ténor a reçu une vague de félicitations et d’encouragements de la part de ses collègues à l’instar de Prissy la Dégameuse et d’autres internautes.

Il faut noter que cet événement de grande envergure est dédié aux entrepreneurs qui imaginent et mettent en place des solutions innovantes, mais aussi aux médias et journalistes qui valorisent les initiatives constructives, porteuses d’espoirs et de solutions concrètes. Il va se dérouler du 23 au 28 octobre 2023 en France et réunira les acteurs de solutions à divers niveaux (entrepreneurs innovants, sociaux et durables, médias, journalistes, élus, auteurs, éditeurs, universitaires, chercheurs, décideurs, institutions financières…) autour d’initiatives concrètes, économiques, sociales, écologiques et inspirantes, qui témoignent de la capacité créative de l’Afrique et donnent envie d’agir au plus grand nombre par le levier de l’inspiration.

Pour rappel, Eunice Zunon n’est pas à sa première nomination. Au cours du mois d’Avril 2023, elle a été nommée en tant que membre de l’Organisation internationale de l’artisanat (OIA).

Articles similaires