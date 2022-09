Eunice Zunon reconnaissante : « Que la gloire soit rendue à Dieu »

Après avoir signé, samedi 10 septembre 2022, un contrat avec l’acteur franco-ivoirien, Kouassi Patrice Mian, alias Patson, la web-humoriste ivoirienne vient, une fois de plus, de confirmer qu’elle ne compte pas se laisser abattre par les affres de la vie. L’ex-compagne de Ténor, dans le cadre de son prochain spectacle, prévu pour le dimanche 25 septembre prochain, vient d’envoyer un message touchant à sa communauté.

Eunice Zunon veut prouver à la face du monde qu’elle n’est pas prête de baisser la garde, même si elle traverse une période sombre de sa vie amoureuse. Alors qu’elle vient de se séparer de son compagnon, Ténor, le rappeur camerounais, la web-humoriste ivoirienne ne cesse d’enchaîner les bonnes nouvelles.

« Si je peux être travailleuse et belle, j’accepte »

En effet, après avoir signé un contrat de collaboration, le samedi 10 septembre 2022, avec l’acteur franco-ivoirien, Kouassi Patrice Mian, alias Patson, Eunice Zunon compte tirer parti de ses déboires amoureux, en programmant un spectacle de fou rire, qui aura lieu, le 25 septembre prochain. Alors que l’événement approche à grands pas, l’artiste ivoirienne a entrepris de lancer un message touchant, à l’endroit de ses admirateurs.

Dans son adresse, la jeune femme a été explicite, quant à son état d’âme. « Je préfère être votre Eunice, BB Bouche Pointue, qui travaille, celle qui est focalisée sur ce qui peut faire avancer, que d’être Eunice la jolie, Eunice la jeune, Eunice la belle. La jeunesse ça passe, la beauté aussi, mais les traces restent et c’est ce que j’ai compris, grâce à vous. Aujourd’hui, si on parle de Nelson Mandela et d’autres grands noms, ce n’est pas parce qu’ils ont été jolis, jeunes, mais c’est parce qu’ils ont accompli de grandes choses dans la vie, dans leur pays et dans le monde entier. C’est exactement l’exemple que, vous et moi, nous devons donner aux plus jeunes et aux personnes, qui me suivent, en réussissant toujours nos challenges. PS : si je peux être travailleuse et belle, j’accepte, et que la gloire soit rendue à Dieu. »

De ce message, transparaît la détermination d’Eunice Zunon à surpasser ses problèmes, et à aller de l’avant.