Eunice Zunon : après sa bagarre avec Ténor, bonne nouvelle pour la web-humoriste ivoirienne

Après sa violente bagarre avec le rappeur camerounais, Ténor, la web-humoriste ivoirienne, Eunice Zunon, semble avoir, déjà, tourné la page. En tout cas, c’est l’impression qui transparaît d’un contrat que la célébrité vient de signer avec l’acteur franco-ivoirien, Kouassi Patrice Mian, alias Patson.

Depuis quelques semaines, une vidéo scandaleuse fait la ronde des réseaux sociaux. Le contenu de cette séquence met en scène Eunice Zunon et Ténor, en train de se livrer à une violente partie de coups de poing. Selon les recoupements, la scène a été filmée par le manager du rappeur camerounais.

Suite à ce gros scandale, qui continue de faire couler beaucoup d’endre et de salive, chaque antagoniste a décidé de passer à autre chose. Dans la foulée de ce fâcheux incident, contrairement à ce que l’opinion publique avait imaginé, Ténor a bel et bien participé à l’événement « The Voice Kids Afrique Francophone », en tant que coach et en terre ivoirienne.

Un nouveau chapitre …

Au milieu des nombreux incidents, qui ont fini par avoir raison de son idylle avec Ténor, Eunice Zunon continue de faire valoir ses talents incontestés d’artiste. Alors que le scandale semble s’éteindre, peu à peu, la célébrité ivoirienne vient d’inaugurer un nouveau chapitre de sa vie.

En effet, la web-humoriste vient de signer un contrat avec l’acteur franco-ivoirien, Kouassi Patrice Mian, alias Patson.

Selon un communiqué, publié, aujourd’hui, samedi 10 septembre 2022, et émanant d’un média local, les termes dudit contrat s’inscrivent dans la droite ligne de la carrière d’humoriste d’Eunice. « Aujourd’hui, a eu lieu, à la salle de conférence de l’Hôtel Résidence ‘Les Vaisseaux’, la signature du contrat entre Eunice Zunon et le célèbre humoriste, Patson. En effet, il s’agit d’un contrat de trois ans, qui sera accentué sur une formation en Europe de l’artiste, de la programmation de ses spectacles en Europe et autres. Une véritable aubaine pour l’artiste, qui va révolutionner le milieu de la comédie en Côte d’Ivoire. », peut être lu.

Avec cette collaboration, la comédienne ivoirienne va, certainement, commencer par écrire une nouvelle page de sa jeune carrière.