Eudoxie Yao: « Pour une prestation j’exige 6 millions, je vais jusqu’à 10 millions hors du pays »

L’émission Peopl’Emik diffusée sur la 3 a reçu ce mardi 20 décembre 2022, Eudoxie Yao. Entre autres sujets abordés, la go bobaraba s’est confiée sans filtres sur sa carrière d’artiste chanteuse.

Devenue star des réseaux sociaux grâce à sa forme généreuse, sa poitrine opulente et son corps de rêve, Eudoxie Yao qui a toujours porté la casquette d’influenceuse se réclame aujourd’hui comme artiste chanteuse. De passage sur l’émission à polémique de la 3, la chanteuse qui compte aujourd’hui plus 5 morceaux à son actif, a profité pour répondre à ses détracteurs notamment ceux qui pensent qu’elle n’a aucun talent pour faire carrière dans la musique.

« Quand j’ai fait sortir Never Give Up en 2018, j’ai reçu tellement de félicitations. Beaucoup de gens m’ont appelé pour me dire Eudoxie tu as du talent. Quand je m’écoute moi-même j’aime ma musique. Les gens aiment ma musique. On m’a dit que je chante extrêmement bien », a indiqué la go bobaraba.

Interrogée ensuite sur les raisons pour lesquelles ses œuvres ne sont pas diffusées sur les chaines ivoiriennes, la chérie de Grand P n’a pas fait dans la dentelle. « Moi je ne force pas les choses. Je n’ai pas le soutien de tout le monde mais quand je voyage je mets mes sons, et quand je fais mes snaps je mets également pour la promotion », a-t-elle répondu.

Dans la foulée, Eudoxie Yao a expliqué que c’est à cause du coût élevé de ses prestations qu’elle n’est pas autant sollicitée lors des évènements. » On ne m’appelle pas assez parce que certains trouvent que mon cachet est élevé. Pour une prestation j’exige 6 millions, mais souvent je vais jusqu’à 10 millions hors du pays », a affirmé l’influenceuse.

Pour finir, Eudoxie Yao a annoncé qu’elle prépare actuellement un clip inédit pour son retour sur le devant de la scène en 2023. « Je veux revenir en force. C’est pour cela que j’ai fait la grande partie de mon clip à Dubaï et une autre partie au Mali », a-t-elle lancé.