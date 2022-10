Eudoxie Yao : après l’affaire Porta Potty, la bimbo s’offre un nouveau séjour à Dubaï (images)

La bimbo ivoirienne, Eudoxie Yao vient encore de s’offrir un nouveau séjour à Dubaï, quelques mois après l’affaire Porta Porty, qui avait secoué la toile. Elle l’a fait savoir à travers la publication d’une série de photos sur son compte Facebook.

Quelques mois après le scandale Porta Potty, qui avait fait boule de neige sur la toile, et malgré toutes les accusations, la célébrité des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, s’est offerte une nouvelle virée à Dubaï. La chérie de Grand P séjourne même actuellement dans cette ville des Emirats Arabes Unis. L’information a été rendue publique par la célébrité via des images sensuelles postées sur son compte Facebook.

Cependant, bon nombre d’internautes se posent la question de connaitre les vraies raisons du séjour de cette dernière à Dubaï.

Pour rappel, il y a quelques mois l’affaire Dubaï Porta Porty avait enflammé les réseaux sociaux. En effet, il s’agit d’un cercle de prostitution animé par des milliardaires installés à Dubaï aux Émirats arabes unis. Et les cibles de ces derniers sont des célébrités qui subissent des pratiques ignobles en échange de fortes sommes d’argent.

Les pratiques ignobles que subissent ces stars sont de coucher avec des animaux ou avec plusieurs personnes ou encore se faire déféquer dans la bouche. Suspectée aussi d’appartenir à ce vaste réseau pour avoir déjà séjourné à Dubaï, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao avait fait laissé entendre qu’elle n’a jamais eu de rapports sexuels avec un homme pour de l’argent. A l’en croire, ses activités d’influenceuse et d’artiste chanteuse lui permettent de gagner pleinement sa vie.

« J’aime Dubaï parce que c’est beau, j’aime y être, mon dernier voyage à Dubaï m’a été offert mais je ne peux pas citer le nom de la personne. C’est quelqu’un qui m’apprécie énormément, et comme il a su que c’était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. Il n’est pas encore mon chéri (…) Je ne comprends pas, on me fait des cadeaux, mais eux (ses détracteurs) ils se disent mais tant que tu n’as pas encore couché avec quelqu’un, on ne peut pas te donner autant d’argent. Je veux leur faire comprendre que c’est mon heure de gloire, c’est ma grâce. Si je veux sortir avec quelqu’un, je sortirai avec lui, pas parce qu’il m’a donné beaucoup d’argent. Au-delà de mes prestations, tout l’argent que je gagne, ce sont des gens qui me donnent, il y a des hommes comme des femmes… », a confié Eudoxie Yao sur Life TV.