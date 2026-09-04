Éthiopie : partenariat avec la SFI pour lancer la première société de refinancement hypothécaire

La Banque nationale d’Éthiopie (NBE) et la Société financière internationale (SFI) ont scellé un accord-cadre de coopération le 3 septembre 2026 à Addis-Abeba, lors d’une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Cette entente consacre une synergie renforcée entre le régulateur monétaire national et le bras du Groupe de la Banque mondiale dédié au secteur privé.

Ce partenariat stratégique formalise la mise en place de la toute première institution financière spécialisée dans le refinancement hypothécaire en Éthiopie. L’avènement de cette entité inédite vise à structurer l’écosystème financier local en créant un marché secondaire dynamique pour les créances liées à l’acquisition de biens immobiliers.

D’après les paramètres établis lors de cette signature, la nouvelle société de refinancement hypothécaire disposera d’une assise financière solide, incarnée par un capital statutaire fixé à 100 milliards de birrs éthiopiens. Ces fonds propres substantiels serviront de garantie opérationnelle pour sécuriser les transactions de grande envergure avec les banques primaires.

En appui direct à cette initiative, la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, injectera une contribution d’au moins 200 millions de dollars dans l’opération. Cette participation financière d’envergure permettra de consolider la viabilité du véhicule financier dès l’entame de ses opérations sur le marché éthiopien.

Résorption des liquidités et logements abordables

Le dispositif a pour objectif principal de corriger les asymétries de maturité et de liquidité auxquelles fait face le secteur bancaire commercial lors de l’octroi de crédits à long terme. En refinançant activement les prêts immobiliers des établissements de crédit, l’institution fournira le levier indispensable pour concrétiser le programme gouvernemental ciblant la construction de 1,5 million de logements abordables.