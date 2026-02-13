Éthiopie : Ouverture à Addis-Abeba du 39e sommet de l’Union africaine dans un contexte d’accumulation de crises

Le 39e sommet de l’Union africaine a débuté le samedi matin 14 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. La rencontre rassemble une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement attendus sur place pour les travaux de la session.

Le 39e sommet de l’Union africaine a débuté le samedi matin 14 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. La rencontre rassemble une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement attendus sur place pour les travaux de la session.

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs responsables prendront la parole. Sont annoncés le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ainsi que le président sortant de l’UA, l’Angolais Joao Lourenço. Le successeur à la présidence de l’organisation, le Burundais Evariste Ndayishimiye, est également inscrit parmi les intervenants.

Comme à l’accoutumée, le sommet prévoit la prise de parole du président de l’Autorité palestinienne et celle du secrétaire général des Nations unies. À titre exceptionnel, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s’est rendue à Addis-Abeba afin de défendre et promouvoir les projets d’investissement italiens sur le continent africain.

Publicité

La tenue de ce sommet intervient alors que la région et le continent font face à une multiplication et à un durcissement des crises. Les organisateurs auront à traiter un ensemble de dossiers nombreux et complexes inscrits à l’ordre du jour.

En raison de la densité et de la difficulté des questions soulevées, peu de décisions de grande portée sont attendues à l’issue des travaux, selon les éléments annoncés avant l’ouverture.