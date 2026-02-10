Éthiopie : l’ONU exhorte les parties en conflit à désescalader au Tigré

Le 10 février 2026, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un avertissement pressant aux protagonistes du conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie. Dans sa prise de parole, il a insisté sur l’urgence d’actions immédiates visant à réduire les hostilités qui menacent la population civile.

Le 10 février 2026, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a lancé un avertissement pressant aux protagonistes du conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie. Dans sa prise de parole, il a insisté sur l’urgence d’actions immédiates visant à réduire les hostilités qui menacent la population civile.

Plutôt que d’attendre une aggravation de la situation, il a appelé à des initiatives communes et régulières, soutenues par des partenaires internationaux, destinées à désamorcer les tensions et à prévenir une crise humanitaire plus vaste. Son message, diffusé via un communiqué, mettait l’accent sur la nécessité d’efforts coordonnés et durables.

Le chef du bureau des droits de l’homme a rappelé que toute détérioration supplémentaire aurait des conséquences lourdes pour les civils et pour l’accès à l’aide humanitaire. Il a invité la communauté internationale à se mobiliser pour faciliter des mesures concrètes en faveur de la protection des populations touchées.

Publicité

Appel à l’apaisement et au soutien international