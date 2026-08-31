Chengdu–Addis-Abeba : ce que révèle la stratégie d’Ethiopian Airlines en Chine

Ethiopian Airlines a inauguré vendredi 28 août une nouvelle liaison cargo directe entre Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, et Addis-Abeba, sa plaque tournante en Afrique de l’Est. Opérée par un Boeing 777F pouvant transporter jusqu’à 107 tonnes de fret sur une distance de 9 000 kilomètres, cette route illustre la stratégie de la compagnie éthiopienne pour consolider sa position de porte d’entrée du fret chinois vers le continent africain.

La nouvelle liaison est opérée à raison de deux vols par semaine, les lundis et vendredis, avec une extension à quatre fréquences hebdomadaires envisagée selon la demande, a indiqué Ethiopian Airlines dans un communiqué saluant l’ouverture d’une « nouvelle connexion » entre le sud-ouest de la Chine et l’Afrique. Depuis Addis-Abeba, le fret en provenance de Chengdu peut être acheminé vers 54 pays africains, avec des correspondances vers Lagos, Accra, Dakar, Entebbe et Lubumbashi, a précisé Tang Ruibo, directeur général d’Ethiopian Airlines en Chine, cité par la presse chinoise.

Cette ouverture s’inscrit dans l’expansion continue du réseau cargo d’Ethiopian Airlines en Chine, après le lancement de liaisons vers Ezhou en février 2026 et vers Urumqi en juin 2025. Elle porte à plusieurs le nombre de villes chinoises desservies par la compagnie pour son seul segment cargo.

Ethiopian Airlines a transporté 451 000 tonnes de fret au cours du premier semestre de son exercice 2025-2026, contre 785 000 tonnes sur l’ensemble de l’exercice précédent, selon des données communiquées par la compagnie. Cette progression s’inscrit dans les objectifs de sa stratégie « Vision 2035 », qui vise 3 millions de tonnes de fret transportées par an, 65 millions de passagers et 25 milliards de dollars de revenus annuels.

Une plateforme cargo en pleine expansion

Pour soutenir cette croissance, Ethiopian Airlines construit un second terminal cargo à l’aéroport international Bole d’Addis-Abeba, qui doit ajouter 600 000 tonnes de capacité annuelle. La compagnie convertit également plusieurs Boeing 767 passagers en avions cargos pour ses liaisons intra-africaines, tandis qu’un nouvel aéroport est prévu à Bishoftu, à une quarantaine de kilomètres de la capitale éthiopienne.

Avec cette nouvelle route, Ethiopian Cargo, la division fret de la compagnie, exploite désormais 70 destinations dédiées au transport de marchandises, entre l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Europe et les Amériques.