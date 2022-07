Etes-vous victime d’empoisonnement ? voici le remède infaillible pour se tirer d’affaire

L’empoisonnement est le fait d’éliminer quelqu’un par l’utilisation des produits qui ne sont pas destinés à être consommé. Bien qu’étant puni par la loi, ce phénomène continue de faire ravage. Comme à l’accoutumé, Claude Djankaki nous propose une recette inimaginable de grand-mère, pour s’en tirer d’affaire, quand vous serez victime.

Contrairement à l’intoxication, qui est accidentelle, l’empoisonnement est le résultat d’un acte volontaire. Il peut être réalisé dans le but de nuire ou en cas de tentative de suicide. Il peut subvenir par : l’ingestion d’un aliment (champignons) ou d’une boisson (eau de javel), l’absorption d’un gaz ou par une émanation toxique, ou contact direct avec la peau, les muqueuses.

Les manifestations physiques d’un empoisonnement varient selon la nature. Il peut donc se manifester par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, la fièvre en cas d’ingestion, des troubles de la conscience, des malaises, des maux de tête en cas d’inhalation, etc.

Et comme nous le savons tous, ce phénomène pourrait conduire la victime à la mort. Claude Djankaki nous propose une recette de grand-mère pour s’en sortir, lorsqu’on sera confronté à ce genre de situation. « Lorsqu’on soupçonne un empoisonnement, après avoir mangé en groupe d’amis, plus de soucis, on achète rapidement un akassa à diluer dans de l’eau. Ensuite, mélanger deux cuillères à soupe de poudre hlinwé, de son nom scientifique phyllantus amarus, pour boire. Le foie élimine rapidement le poison », a dévoilé Claude Djankaki.

Bientôt la saison sèche, profitez pour réduire en poudre et en grande quantité, cette plante hlinwé de son nom scientifique phyllantus amarus, tout en la séchant.