Etes-vous tout le temps stressé ? découvrez 05 conseils des experts pour le gérer quotidiennement

Le stress fait partie intégrante de la vie. Peu importe notre âge ou notre emploi du temps, nous en vivons tous. Voici comment le gérer dès qu’il apparaît.

Bien que notre opinion sur le sujet soit plutôt négative, le stress a ses bons côtés : il nous force à nous surpasser, tant physiquement que mentalement. Par exemple, l’entraînement physique est une forme de stress, un travail exigeant pour renforcer le corps; et les dates limites nous motivent à accomplir des tâches. Découvrez dans cet article des conseils proposés par les spécialistes de la question.

Mettez un accent particulier sur la qualité de nos nuits

Un sommeil agité et de mauvaise qualité précède généralement des journées peu productives où tout semble plus confus, plus complexe. En revanche, lorsque l’on profite de longues heures d’un sommeil apaisé, il est plus difficile de se laisser dominer par le stress ou de céder à la panique face aux plus petits imprévus. Il est établi scientifiquement que la fatigue ou le manque de repos a un impact direct sur la production et le taux d’adrénaline dans notre organisme. Autrement dit, une nuit sans véritable repos vous laissera dans un état de fébrilité et de vulnérabilité qui vous rendra bien plus sensible à la moindre tension.

Faites de l’exercice

L’activité physique est très bénéfique pour la santé mentale. En cas de stress, l’exercice aide à canaliser l’adrénaline relâchée dans le corps – je suis souvent plus performant à l’entraînement quand je suis stressé. De plus, l’activité physique libère la sérotonine et l’endorphine, ce qui contribue au sentiment de bien-être. Faire du cardio est génial, mais même une activité moins intense, comme la marche, peut aider.

Socialisez

Quand les choses tournent mal, il est rassurant de savoir que c’est normal. On peut retrouver ce réconfort en échangeant avec des gens sur différents aspects de la vie. Le fait de passer du temps avec certaines personnes (même si c’est virtuellement) peut contribuer à votre bonheur, et une voix familière peut stimuler la sécrétion d’ocytocine, soit l’hormone de l’amour.

Souriez et riez

Rire fait toujours du bien : le corps libère de l’endorphine, comme lors de l’activité physique. Le rire réduit aussi l’anxiété. Le simple fait de sourire est bénéfique. Même lorsqu’il est forcé, ce geste peut provoquer des émotions positives dans une situation stressante.

Tentez de reprendre une notion de contrôle

Le stress est en général renforcé par une impression de perte de contrôle qu’il contribue par ailleurs à créer. Il est recommandé de trouver des solutions pour avoir le sentiment de reprendre l’ascendant sur les situations qui vous donnent le sentiment d’être dépassé. Si les choses vous échappent au travail par exemple, attelez-vous à planifier un emploi du temps raisonnable que vous vous efforcerez de respecter. Un planning censé résoudre les problèmes courants, sans se laisser déborder, sera une bonne manière d’éviter de penser aux pires complications. Il reste par ailleurs toujours possible de trouver des aspects de son quotidien où l’on reste au contrôle. Cela permet de reprendre confiance en ses capacités et de rester dans une attitude positive.