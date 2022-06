Etes-vous allergiques aux bijoux ? voici pour vous la solution idéale

Vous êtes fanatiques des bijoux, mais votre corps n’est pas en adéquation avec vous. Du coup, il présente d’allergie à ces derniers. Voici la solution idéale pour vous.

Démangeaisons, apparition de rougeurs, une sensation de chaud, des petits boutons, des ampoules, des plaques…Vous présentez une allergie à un bijou (bracelet, boucles d’oreille, collier, montre…)? Or les bijoux jouent un rôle important dans la beauté. Découvrez rapidement dans cet article, la solution qu’il faut.

La solution à ce problème est le vernis incolore. En effet, ce type de vernis permet d’appliquer un film protecteur entre le métal et la peau. Comme il est incolore, vous pouvez l’appliquer derrière un cadran de montre ou sur la boucle d’une ceinture. Il est possible de mettre du vernis derrière un bouton de jean, un pendentif et même sur la boucle en contact avec votre oreille.

Cette méthode demande de la patience car le vernis s’use rapidement. Pour un bijou porté au quotidien, renouvelez l’opération tous les trois ou quatre jours