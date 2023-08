États-Unis: une enseignante ivoirienne portée disparue

La ressortissante ivoirienne vivant aux États-Unis, Marie Touré Sylla, est portée disparue depuis le 29 juillet 2023.

Selon son fils, sa mère est partie de la maison à 20 heures pour une balade et elle n’a plus montré de signes de vie depuis. La communauté éducative de la ville de Greenbelt, comté de Prince George, dans l’État du Maryland, recherche l’enseignante de 59 ans.

Notons que Mariame Touré Sylla enseigne à Dora Kennedy depuis 15 ans et est très appréciée des élèves et des parents. Cette femme musulmane pratiquante inspire beaucoup d’inquiétude chez ses élèves et ses proches.

Pour rappel, la ressortissante ivoirienne, Bagayoko Teneba Latifati, portée disparue depuis le 4 avril 2023 et activement recherchée, a finalement été retrouvée à Tan-Tan, sur la côte ouest du Maroc, le 15 avril 2023.