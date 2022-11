États-Unis: plusieurs morts dans une nouvelle fusillade dans un supermarché en Virginie

Une fusillade dans un supermarché Walmart en Virginie, dans l’Est des Etats-Unis, a fait plusieurs morts mardi soir. Les autorités locales ont également précisé que l’homme armé était mort.

Un homme armé a tué plusieurs personnes dans un supermarché Walmart mardi soir dans une ville de l’Etat américain de Virginie, ont déclaré les autorités locales, précisant que le tireur était également mort. « Nous avons retrouvé plusieurs victimes et plusieurs blessés », a déclaré à la presse Leo Kosinski, officier de police de la localité de Chesapeake, précisant que les équipes d’intervention étaient entrées dans le magasin « immédiatement » à leur arrivée, après un appel d’urgence à 22h00 (03h00 GMT mercredi).

« Nous pensons qu’il s’agit d’un seul tireur et que celui-ci est décédé à présent », a-t-il ajouté.

We’re only a few hours into the response, so we don’t have all the answers yet. Chesapeake Police continue their investigation into the active shooter event at Walmart on Sam’s Circle. We do know there are multiple fatalities plus injuries and the shooter is confirmed dead. — City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022

Le nombre de victimes encore inconnu

Le nombre de victime n’a pas été officiellement annoncé mais selon le policier, la fusillade n’aurait pas fait plus de 10 morts. C’est également ce bilan qu’a rapporté la station de télévision WUSA, affiliée à la chaîne CBS. La municipalité de la ville, située à 240 kilomètres au sud-est de Washington, a confirmé sur Twitter « un incident dû à un tireur avec des décès au Walmart sur Sam’s Circle ». Nos premières équipes d’intervention sont bien préparées et prêtes à répondre. S’il vous plaît, laissez-leur la place pour le faire », a-t-elle ajouté.

De nombreux policiers étaient présents sur les lieux de la fusillade, selon les images diffusées par les médias d’information. Les enquêteurs passent le supermarché au peigne fin et sécurisent le secteur, a expliqué Leo Kosinski.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8 — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

La sénatrice de l’Etat de Virginie, Louise Lucas, a déclaré « avoir le coeur totalement brisé à l’idée que la dernière fusillade de masse en Amérique ait eu lieu ce soir dans un Walmart de mon district à Chesapeake ». « Je ne trouverai pas de repos tant que nous n’aurons pas trouvé de solutions pour mettre fin à cette violence endémique liée aux armes qui a volé tant de vie dans notre pays », a poursuivi la sénatrice sur Twitter.

I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives. — L. Louise Lucas (@SenLouiseLucas) November 23, 2022