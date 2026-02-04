États-Unis : le Parlement européen relance l’examen de l’accord commercial après le recul de Trump sur le Groenland

Mercredi 4 février, le Parlement européen a annoncé la relance de l’examen de l’accord commercial envisagé avec les États-Unis, après que Donald Trump a opéré un net retrait sur la question du Groenland. Cette décision intervient après une suspension des travaux décidée il y a environ quinze jours.

À l’époque, les eurodéputés avaient mis en pause les négociations pour marquer leur mécontentement face aux déclarations de l’ancien président américain concernant le territoire autonome danois. Le gel visait à sanctionner ce qu’ils jugeaient être des menaces portées contre l’intégrité d’un territoire européen.

Bernd Lange, qui dirige la commission parlementaire chargée des questions commerciales, a précisé que les députés européens étaient disposés à accélérer l’examen du dossier. Mais cette avancée reste conditionnée au respect par Washington des principes fondamentaux de souveraineté et d’intégrité territoriale de l’Union européenne et de ses États membres.

Conditions et implications pour la suite

Le retour à l’ordre du jour de cet accord traduit une volonté de reprendre le dialogue transatlantique, tout en posant des garde-fous politiques. Le Parlement entend ainsi lier la poursuite des discussions commerciales à des garanties diplomatiques claires, montrant que les questions de sécurité territoriale et de respect des États restent prioritaires.

Dans les prochains jours, les eurodéputés devraient se pencher de nouveau sur les détails techniques et politiques de l’accord, en veillant à ce que toute progression soit assortie de garanties sur le respect des frontières et de la souveraineté des membres de l’Union.