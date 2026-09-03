Le Congrès américain prolonge l’AGOA jusqu’en 2028, sous réserve de la signature de Trump

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le 1er septembre 2026, par 370 voix contre 48, la prolongation de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu’au 31 décembre 2028. Le Sénat avait déjà validé le texte début août. La signature du président Donald Trump constitue désormais la dernière étape avant l’entrée en vigueur de cette extension de deux ans.

L’AGOA permet à des dizaines de pays d’Afrique subsaharienne jugés éligibles d’exporter vers le marché américain plus de 1 800 produits en franchise de droits de douane. Le programme, en vigueur depuis 2000, avait expiré le 30 septembre 2025 avant d’être rétabli rétroactivement en février 2026, ce qui a nourri plusieurs mois d’incertitude pour les filières africaines tournées vers les États-Unis.

Les parlementaires américains présentent cette reconduction comme une solution temporaire, le temps pour le Congrès d’engager une réforme plus large de modernisation du dispositif. « Une reconduction durable est essentielle pour inciter à davantage d’investissements transfrontaliers et faire en sorte que les États-Unis restent le partenaire de choix », a estimé Joshua Walker, responsable Afrique de la Chambre de commerce des États-Unis, cité par Bloomberg.

L’Éthiopie toujours exclue

La prolongation du programme ne rétablit pas automatiquement tous les pays qui en avaient été exclus. L’Éthiopie, écartée de l’AGOA en décembre 2021 en raison de violations des droits humains documentées pendant le conflit du Tigré, reste suspendue. Sa réintégration éventuelle nécessiterait une décision présidentielle distincte, indépendante du vote du Congrès.

Le département d’État américain a maintenu, dans son rapport 2024, des préoccupations sur des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et des détentions massives en Éthiopie, des éléments qui continuent de peser sur son dossier de réadmission au programme.

Pour les pays africains qui en bénéficient déjà, l’AGOA demeure un levier commercial majeur pour les filières exportatrices — textile, agroalimentaire, artisanat — tournées vers le marché américain, dont l’accès préférentiel reste désormais garanti jusqu’à fin 2028, sous réserve de la signature présidentielle.