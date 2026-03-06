États-Unis et le Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques, selon le département d’État

Deux mois après l’enlèvement du chef de l’État vénézuélien, Washington et Caracas ont décidé de rouvrir leurs canaux diplomatiques, a annoncé le département d’État des États‑Unis jeudi 5 mars.

Dans un bref communiqué publié par la diplomatie américaine, il est indiqué que les deux parties se sont mises d’accord pour rétablir à la fois des relations diplomatiques et des services consulaires, deux liens qui avaient été interrompus depuis 2019.

Le texte officiel précise que cette reprise vise à soutenir des actions menées en commun, sans toutefois entrer dans le détail des modalités pratiques ni du calendrier de mise en œuvre.

Le communiqué n’apportait pas d’informations supplémentaires sur les négociations conduites en amont ni sur l’éventuelle composition des missions diplomatiques concernées.

Enjeux affichés et implications

Selon la formulation retenue par le département d’État, l’objectif principal de ce rapprochement est de permettre des initiatives conjointes favorisant la relance économique du pays et la recherche d’un apaisement politique. La restauration des services consulaires devrait aussi faciliter les démarches administratives pour les citoyens concernés.

Reste à connaître la portée réelle de cet accord et la manière dont il sera mis en œuvre sur le terrain, tant sur le plan diplomatique que pour les actions économiques et sociales envisagées.