États-Unis: « Don’t Say Gay », une loi pour interdire les discussions LGBTQ à l’école

Aux États-Unis, le sénat de l’Etat de Floride examine une loi interdisant les discussions autour de l’orientation sexuelle et des identités de genre à l’école. La Maison Blanche dénonce le projet de loi dénommé » Don’t Say Gay » comme étant » haineux « .

Surnommée «Don’t say gay» («ne parlez pas des gay») par ses détracteurs, la loi indique qu’une école «ne peut encourager une conversation dans une classe à propos de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre au niveau primaire ou d’une manière qui n’est pas adaptée à l’âge ou au développement des élèves». Validé par un premier comité sénatorial mardi, le texte doit encore être examiné par deux autres comités avant d’être présenté à l’ensemble de la Chambre. S’il est adopté, la loi pourrait entrer en vigueur à l’été.

Les défenseurs conservateurs ont fait valoir que le projet de loi fait progresser les « droits parentaux en matière d’éducation » en permettant aux parents de poursuivre les écoles publiques qui, selon eux, abordent les questions LGBTQ si le projet de loi devient une loi. Lundi, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a exprimé son soutien au projet de loi.

«Je veux que chaque membre de la communauté LGBTQI+ — en particulier les enfants qui seront touchés par ce projet de loi haineux — sache qu’il est aimé et accepté tel qu’il est. Je vous soutiens et mon administration continuera à se battre pour la protection et la sécurité que vous méritez», a réagi sur Twitter le président Joe Biden.

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL