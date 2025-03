États-Unis : Donald Trump suspend l’aide militaire à l’Ukraine pour forcer un cessez-le-feu

- Publicité-

La Maison-Blanche a décidé de retenir toutes les livraisons d’armes et de munitions destinées à Kiev, dans le but de contraindre le président ukrainien à accepter un cessez-le-feu sans conditions et à présenter des excuses après une discussion tendue dans le bureau Ovale, selon Lemonde.

Le gouvernement américain recourt volontiers à des méthodes de pression pour imposer sa volonté à Volodymyr Zelensky. Trois jours après la rencontre houlette entre Donald Trump et son homologue ukrainien, la Maison-Blanche a offert un avantage inattendu à Moscou, en annonçant, lundi 3 mars, le gel des livraisons d’armes à l’Ukraine, pays envahi par la Russie en 2022.

Depuis trois ans, les États-Unis ont consacré 67 milliards de dollars (64 milliards d’euros) à l’aide militaire pour Kiev. Désormais, Washington abandonne son allié, la fragilise et l’humilie sous prétexte d’une tension équilibrée pour les pertes humaines des deux camps. Donald Trump cherche à ordonner un cessez-le-feu à tout prix, prêt à tourner le dos à l’Ukraine et aux partenaires européens de l’OTAN, qui ont réaffirmé leur soutien à Kiev.

Sur les 3,8 milliards de dollars encore disponibles par le Congrès, une partie pourrait être utilisée pour puiser dans les stocks du Pentagone. L’administration Biden avait tenté d’accélérer l’utilisation de ces fonds avant la transition, mais les contraintes administratives et opérationnelles empêchaient un décaissement immédiat. Bien que l’aide militaire américaine ait principalement servi à soutenir l’industrie de défense et à moderniser l’équipement de l’armée, la production n’a pas toujours suivi la demande, retardant certaines livraisons.