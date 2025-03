États-Unis: Donald Trump annule 83 % des programmes de l’USAID après une révision de six semaines

- Publicité-

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a annoncé le lundi 10 mars 2025 que l’administration Trump avait finalisé sa révision de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), menée sur une période de six semaines. Cette réforme a conduit à l’annulation de 83 % des programmes de l’agence, selon l’Agence de presse turque Anadolu.

« En collaboration avec le Congrès, nous avons décidé de maintenir 18 % des programmes, soit environ 1 000, qui seront désormais gérés de manière plus efficace sous la supervision du Département d’État », a déclaré Rubio sur X. Il a exprimé sa gratitude envers le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), dirigé par le milliardaire Elon Musk, ainsi qu’au personnel du Département d’État, saluant une « réforme historique » de l’aide américaine à l’étranger.

Selon lui, « les 5 200 contrats désormais annulés représentaient des dépenses de plusieurs dizaines de milliards de dollars, souvent inefficaces et parfois même contraires aux intérêts nationaux des États-Unis ». Dès son investiture le 20 janvier, le président Donald Trump avait suspendu le financement de l’aide étrangère, estimant qu’une grande partie de ces fonds était mal utilisée.

Cependant, les organisations humanitaires alertent sur les conséquences de cette réduction, qui mettrait en péril des populations vulnérables tout en compromettant les intérêts stratégiques des États-Unis.

En 2023, l’USAID, chargée de l’aide civile étrangère et au développement, avait administré plus de 40 milliards de dollars de fonds fédéral, soit moins de 1 % du budget fédéral, finançant des programmes d’aide dans environ 130 pays, dont l’Ukraine, l’Éthiopie, la Jordanie, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie.