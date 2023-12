Etats-Unis: Davido obtient le titre de citoyen géorgien exceptionnel (vidéo)

Le chanteur nigérian David Adeleke connu populairement sous le nom de Davido a été honoré ce vendredi 1er décembre en tant que citoyen d’exception par l’Assemblée générale de Géorgie. L’information a été annoncée par l’artiste-lui-même à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Davido continue de recevoir des hommages de la part de l’État de Géorgie en reconnaissance de son influence majeure dans le monde de la musique. Quelques jours à peine après que la ville d’Atlanta ait officiellement instauré « The Davido Appreciation Day » pour saluer sa contribution significative au développement de la cité, le chanteur nigérian vient encore de se faire honorer par l’Assemblée générale de Géorgie.

En effet, l’artiste a été invité à assister ce vendredi soir 1er décembre à la réunion de l’Assemblée générale de Géorgie. Au cours de cette séance, une distinction honorifique lui a été décernée, comme il l’a lui-même partagé sur son réseau social X anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Ce matin, j’ai assisté à la réunion de l’Assemblée générale de l’État américain de Géorgie avec la Chambre des représentants de Géorgie et le Sénat de l’État de Géorgie pour être reconnu comme un « citoyen géorgien exceptionnel »… Dieu est bon », a écrit l’interprète du titre « Unavailable ».

Pour rappel, cette nouvelle distinction du chanteur nigérian survient quelques jours après la tenue réussie de la première édition de son festival de musique urbaine baptisé AWAY Festival. L’évènement a drainé un monde fou et est devenu une célébration communautaire majeure, contribuant même à stimuler le Produit Intérieur Brut (PIB) de la ville natale de Davido, Atlanta, situé dans l’Etat de Georgie aux États-Unis.

This morning I attended the U.S state of Georgia General assembly meeting with the Georgia House of Representatives and Georgia state senate to be recognized as an ‘Outstanding Georgia Citizen’ … God is good. 🇺🇸🌎🇳🇬 pic.twitter.com/z6jf8rNiPU