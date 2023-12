Etats-Unis: Cardi B confirme sa séparation d’avec son mari Offset après 6 ans de mariage

- Publicité-

La rappeuse américaine Cardi B a mis fin à son mariage avec l’ancien rappeur de Migos, Offset, après 6 ans de vie commune et deux enfants, a annoncé mardi la jeune femme sur ses réseaux sociaux.

Cardi B est de retour sur le marché des célibataires. La rappeuse américaine a mis fin à son mariage avec l’ancien rappeur de Migos, Offset. Lors d’une session Instagram Live, mardi, l’interprète du morceau ‘Bodak Yellow’ a déclaré qu’elle était « célibataire depuis une minute maintenant ».

« Je ne sais pas si vous avez eu des indices sur mes lives ou mes story Instagram quand je postais certaines musiques, ou alors les gens que j’avais unfollow. Je suis célibataire depuis peu. Je ne sais juste pas comment le dire au monde. J’ai l’impression qu’aujourd’hui était un signe« , a-t-elle déclaré.

« La dernière fois que j’étais en live, je voulais vous le dire, mais je ne savais pas comment le faire. Finalement, j’ai changé d’avis. Mais c’est très récent […] Je veux juste commencer l’année 2024 sur de bonnes bases, ouvertes aux rencontres. Je suis curieuse de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ », a-t-elle ajouté.

Cette confirmation intervient quelques jours seulement après que le couple ne se soit plus suivi sur Instagram. La semaine dernière, Cardi B a publié des messages énigmatiques sur son compte Instagram, mettant l’accent sur l’amour de soi. « Sur le plan professionnel, financier et personnel, je sais où je veux être l’année prochaine. Vous savez ce que je dis ? Tu dois te débarrasser du poids mort« , avait-elle posté.

« …Et quand il s’agit de poids mort… je dirai la mentalité, la procrastination, la paresse et les gens. Beaucoup de gens sont aussi des poids morts », avait-elle ajouté. Avant de conclure : « L’année prochaine sera entièrement consacrée à moi….« . Elle avait également laissé entendre la semaine dernière qu’elle avait dépassé les limites de la relation et qu’elle en avait assez de protéger les sentiments des gens. En couple depuis 2017, Cardi B et Offset ont eu ensemble deux enfants, fruit de leur union: Kulture, une fille née en juillet 2018, et Wave, un garçon né en septembre 2021.

Cardi B reveals she is single, confirming break up with Offset. pic.twitter.com/5sZsQ5enCw — Pop Base (@PopBase) December 11, 2023