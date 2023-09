Etats-Unis : 2 pilotes tués dans une collision en vol lors d’un spectacle aéronautique

- Publicité-

Deux pilotes ont été tués dans la journée du dimanche lors de la collision en vol de leurs appareils dans un spectacle aérien dans l’État américain du Nevada, selon ce qui a été rapporté par les médias locaux.

Deux pilotes ont été tués lorsque leurs avions sont entrés en collision dimanche lors du championnat national des courses aériennes et du spectacle aérien à Reno, dans le Nevada, ont annoncé les organisateurs de l’événement. « Vers 14h15 cet après-midi, à la fin de la course T-6 Gold, deux avions sont entrés en collision lors de l’atterrissage et il a été confirmé que les deux pilotes sont décédés », a déclaré la Reno Air Racing Association dans un communiqué publié sur Facebook.

Dans un communiqué ultérieur, les organisateurs ont identifié les deux pilotes comme étant Nick Macy et Chris Rushing. « Tous deux pilotes experts et vainqueurs de l’or dans la classe T-6, Macy pilotait Six-Cat et Rushing pilotait Baron’s Revenge », indique le communiqué mis à jour. « Les familles des deux pilotes ont été informées et des services de soutien sont sur place pour faire face à cette tragédie ».

Le National Transportation Safety Board a déclaré dans un communiqué envoyé à CNN qu’il enquêtait sur les causes de l’accident. L’agence, qui dirige l’enquête, a identifié les deux avions comme étant un North American T-6G et un North American AT-6B, et a indiqué qu’ils venaient juste de terminer la course. « Les débris de chaque avion se sont immobilisés à un demi-mile l’un de l’autre », a déclaré le NTSB, ajoutant que les débris seront transportés dans un centre hors site pour être analysés.

Les organisateurs de l’événement ont déclaré qu’ils coopéraient avec le NTSB, l’Administration fédérale de l’aviation et « toutes les autorités locales pour identifier la cause de l’accident et s’assurer que tous nos pilotes, spectateurs et bénévoles bénéficient du soutien nécessaire pendant cette période ».