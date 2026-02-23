Estelle Dossin profite de vacances en mini-short après Mariés au premier regard

Ce lundi 23 février, Mariés au premier regard revient sur M6 pour sa dixième saison, une édition anniversaire marquée par la promesse d’un algorithme renouvelé supervisé par Estelle Dossin et Marie Tapernoux, afin d’améliorer la durée des histoires d’amour nées devant le maire. Lancée en 2016, l’émission remet la science au cœur du dating télévisé, mais arrive sur ce nouvel opus après un bilan public jugé fragile, avec un taux de réussite qui peine à dépasser les 10 % et seulement trois couples encore en couple parmi plus d’une centaine de participants.

Ce lundi 23 février, Mariés au premier regard revient sur M6 pour sa dixième saison, une édition anniversaire marquée par la promesse d’un algorithme renouvelé supervisé par Estelle Dossin et Marie Tapernoux, afin d’améliorer la durée des histoires d’amour nées devant le maire. Lancée en 2016, l’émission remet la science au cœur du dating télévisé, mais arrive sur ce nouvel opus après un bilan public jugé fragile, avec un taux de réussite qui peine à dépasser les 10 % et seulement trois couples encore en couple parmi plus d’une centaine de participants.

Depuis son lancement, le concept de Mariés au premier regard met en scène des célibataires mariés sur la base d’une compatibilité établie par des experts et des outils méthodologiques. La production annonce pour ce cru 2026 une « saison historique » et un algorithme « flambant neuf » censé mieux croiser les profils. Estelle Dossin, psychologue et visage récurrent de l’émission, et Marie Tapernoux signent cette évolution technique présentée comme un moyen d’obtenir des unions plus durables — une réponse aux critiques répétées sur la pérennité des couples issus du programme.

Le constat dressé par les chiffres est, jusqu’ici, peu flatteur pour l’émission : sur plus d’une centaine de participants passés devant le maire, seuls trois couples subsistent aujourd’hui — Pauline et Damien (saison 1), Laure et Matthieu (saison 5) et Alice et Florian (saison 8). Le taux de réussite global reste inférieur à 10 %, et la plupart des mariages se sont soldés par des séparations avant même la diffusion ou la fin du parcours télévisé, alimentant les attentes des téléspectateurs à l’égard des nouvelles méthodes de matching présentées pour la saison 10.

Publicité

Estelle Dossin : entre rôle d’experte et parenthèse privée

Figure centrale de l’émission, Estelle Dossin met en avant son expertise pour accompagner les participants dans ce cadre singulier où science et émotions se rencontrent. Hors plateau, la psychologue a montré un autre visage sur les réseaux sociaux, quittant les tailleurs et le brushing soigné pour des images plus décontractées partagées à l’issue d’un tournage.

Après le tournage de la saison 6, en 2022, Estelle Dossin s’est offerte des vacances en compagnie de son compagnon Livio Ricci. Le couple a choisi le Canada pour cette escapade : selon ses publications, ils ont posé leurs valises et profité d’un séjour mêlant détente et découvertes. Estelle avait commenté ce moment par un simple « Enfin les vacances », tandis que ses tenues — lunettes noires, mini-short et débardeur — signalaient un repos bienvenu après l’intensité du travail télévisuel.

Du côté de Livio Ricci, des clichés de l’escapade ont été publiés : images d’un séjour « sauvage » près de Tadoussac et d’un tête‑à‑tête avec des baleines figurent parmi les contenus partagés, illustrant la complicité du couple durant cette parenthèse hors des caméras. Ces publications ont suscité des réactions d’abonnés, qui ont commenté les photos et salué l’instant de décontraction.