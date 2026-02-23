Estelle Dossin explique sa pratique quotidienne de psychologue

Mariés au premier regard revient ce lundi 23 février sur M6 avec la promesse d’une dixième saison marquée par des records : la chaîne annonce déjà « un nombre record de couples à l’issue de l’expérience » et présente un casting de seize célibataires assorti d’un nouvel outil de matching. Les fidèles retrouveront la psychologue Estelle Dossin parmi les expertes et la production met en avant, pour certains profils, une jauge de compatibilité atteignant 9/10, signe d’un pari technologique assumé.

Seize candidats ont accepté de confier leur destin amoureux aux expertes Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Parmi eux, le casting comprend des profils singuliers mentionnés par la presse : une proche de Yannick Noah, deux sœurs qui vivront la même cérémonie de mariage et deux personnes susceptibles de s’être déjà croisées dans la vie réelle, selon un article de Télé-Loisirs. La diversité des parcours annoncés laisse anticiper des dynamiques variées lors des rencontres et des bilans.

La nouveauté la plus mise en avant par la production pour 2026 est l’intégration d’un nouvel algorithme destiné à estimer la probabilité d’un « coup de foudre au premier regard ». La présence d’une jauge affichant des scores élevés alimente la communication de M6, mais les expertes maintiennent une mise en garde : ces outils apportent des éléments d’analyse sans se substituer à l’expérience subjective des candidats.

Une experte au croisement de la clinique et des médias

Agée de 53 ans, Estelle Dossin possède une formation en psychologie clinique obtenue à l’université Paris X Nanterre, complétée par un DESS. Elle a débuté sa carrière en 2007 au sein de Civipol, société de conseil en lien avec le ministère de l’Intérieur, avant d’ouvrir son cabinet dans le 3e arrondissement de Paris. Sa trajectoire professionnelle mêle donc une expérience institutionnelle et une pratique privée.

Dans son cabinet, Estelle Dossin se spécialise sur des problématiques variées : les difficultés relationnelles, le célibat, les crises conjugales, les questions de limites et la dépression. Elle reçoit des patients en individuel et des couples, et décrit son approche comme à la fois dynamique et bienveillante, sans promesse de « solutions miracles » mais orientée vers l’accompagnement des personnes vers leurs propres ressources.

Elle a rejoint le dispositif de Mariés au premier regard en 2019 et fait régulièrement valoir que la compatibilité amoureuse est une préoccupation ancienne en psychologie. Elle a par ailleurs étendu sa présence médiatique en 2022 en intégrant l’équipe des Grosses Têtes, émission animée par Laurent Ruquier, exercice qu’elle présente comme complémentaire à son activité clinique.

Sur le plan personnel, Estelle Dossin partage depuis « une dizaine d’années » la vie de Livio Ricci, spécialiste en Data Gouvernance, et ils élèvent ensemble leur fille Maud, âgée d’une dizaine d’années. Le couple favorise une présence discrète sur les réseaux sociaux et protège la sphère familiale.