Estelle Dossin écarte toute implication sentimentale avec un candidat de Mariés au premier regard

Estelle Dossin, experte emblématique de Mariés au premier regard, a assuré ce lundi 23 février 2026 qu’aucune relation sentimentale n’est née entre elle et un candidat du programme, répondant aux questions sur son rôle alors que la saison 10 démarre avec seize nouveaux participants. Invitée de l’émission Tout beau, tout neuf (TBT9) de Cyril Hanouna, elle a réfuté toute implication amoureuse et rappelé la neutralité éthique qui guide son travail.

La dixième saison de Mariés au premier regard voit le retour d’Estelle Dossin aux côtés de son binôme Marie Tapernoux pour accompagner seize célibataires sélectionnés selon des compatibilités dites « scientifiquement élaborées ». Les deux expertes sont chargées d’évaluer, de conseiller et d’accompagner les candidats tout au long du processus, de la sélection au suivi post-tournage.

Avant son intervention sur TBT9, Estelle Dossin a partagé le plateau avec Paul Cherqui, le responsable de la boutique de robes de mariées qui habille les candidates de l’émission depuis plusieurs saisons, pour évoquer les coulisses des essayages. Interrogée ensuite par Cyril Hanouna et les chroniqueurs, elle a été questionnée sur l’existence éventuelle de sentiments personnels nés sur le tournage. Sa réponse a été claire et répétée : « Je ne drague pas dans l’émission ».

Estelle Dossin écarte toute implication sentimentale avec un candidat

Face aux interrogations, l’experte a précisé la nature de son lien avec les participants : il s’agit selon elle d’un « lien d’accompagnement et d’écoute, jamais de séduction ou d’implication émotionnelle ». Estelle Dossin a également affirmé qu’elle n’avait jamais « dragué un candidat » ni « mis en couple avec l’un d’entre eux », insistant sur la nécessité de préserver une posture professionnelle au sein du programme.

Dans une interview accordée séparément à Femme actuelle, elle a livré des précisions sur le casting et les critères de sélection. Le processus de recrutement repose sur des vérifications strictes pour écarter les profils malveillants ou insincères : « Quelqu’un qui viendrait pour de mauvaises raisons ou qui nous mentirait serait immédiatement écarté », a-t-elle déclaré. Elle a indiqué que, sur quelque 25 000 inscriptions, certains candidats tentent parfois de tromper les équipes, mais que des outils permettent d’identifier ces tentatives.

Estelle Dossin a aussi identifié un autre type de difficulté : les candidats qui perdent leur motivation en cours de route et se sentent contraints de rester, ce qui, selon elle, complique le déroulement du tournage. Elle a expliqué que, avec Marie Tapernoux, elles s’efforcent d’écarter ces profils afin de préserver la dynamique des rencontres. Toujours selon ses propos, en dix ans d’émission, il n’y aurait jamais eu autant de mariages tenus après le tournage.