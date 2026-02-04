Estelle Denis victime d’un accident sur le plateau d’Arthur

Estelle Denis , invitée en 2017 de l’émission de divertissement « Vendredi tout est permis » présentée par Arthur sur TF1, s’est blessée lors d’une épreuve de « rodéo chameau » : éjectée de l’appareil mécanique, elle a reçu un choc à l’oreille qui a gonflé et noirci, a-t-elle raconté lors d’une interview pour TV Magazine dans l’émission Buzz TV. La séquence, partagée à l’époque sur son compte Instagram, illustre les risques physiques pris par les participants lors des numéros acrobatiques et ludiques programmés sur le plateau.

Estelle Denis, invitée en 2017 de l’émission de divertissement « Vendredi tout est permis » présentée par Arthur sur TF1, s’est blessée lors d’une épreuve de « rodéo chameau » : éjectée de l’appareil mécanique, elle a reçu un choc à l’oreille qui a gonflé et noirci, a-t-elle raconté lors d’une interview pour TV Magazine dans l’émission Buzz TV. La séquence, partagée à l’époque sur son compte Instagram, illustre les risques physiques pris par les participants lors des numéros acrobatiques et ludiques programmés sur le plateau.

Lancé en 2011, « Vendredi tout est permis » est un format de divertissement où Arthur convie une bande d’habitués et des invités ponctuels pour enchaîner des épreuves absurdes, défis physiques et sketches. Le programme mêle humour et performances, avec des dispositifs scéniques spécifiques et des accessoires conçus pour générer des situations imprévues. Certaines personnalités reviennent régulièrement, tandis que d’autres, comme Estelle Denis, participent à titre exceptionnel.

Estelle Denis, alors âgée de 49 ans et animatrice de « Ça se discute » sur RMC Life et de « Estelle Midi » sur RMC Story, a raconté sa mésaventure : montée sur l’« espèce d’animal mécanique », elle a été projetée au sol puis heurtée par l’appareil. Elle a décrit un « mal de chien », une oreille enflée et noire, et a précisé avoir partagé la blessure visible sur Instagram après l’incident. L’humoriste Jarry, présent sur le plateau ce soir-là, a résisté 26 secondes à la même épreuve, selon les archives de l’émission.

Autres blessures et incidents sur le plateau

Le recul historique de l’émission montre que plusieurs invités et participants ont été victimes d’accidents ou de chocs lors d’épreuves physiques. Invité de C à vous en janvier 2025, Arthur a lui-même évoqué des séquences dramatiques : il a raconté qu’Arnaud Tsamere « s’est fait très, très mal » et a dû être évacué en urgence lors d’un tournage, en précisant le caractère sensible de cette blessure.

Arthur a également relaté des incidents moins médicaux mais traumatisants sur le moment, citant un épisode où l’humoriste Cartman a été projeté contre un décor incliné après une action de Camille Combal et a subi un choc avec un tabouret, provoquant des blessures inconfortables.

Plusieurs cas de blessures sérieuses sont documentés au fil des saisons : en 2014, la danseuse Fauve Hautot a terminé un tournage avec les ligaments croisés déchirés après avoir pris part à l’épreuve dite du Brain judo. Deux ans plus tard, Laury Thilleman a chuté lors d’une tentative de figure en pole dance et a été prise en charge par les secours présents sur le plateau.