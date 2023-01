Est de la RDC: point de la rencontre entre Uhuru Kenyatta et le M23

Le groupe rebelle M23 de la RDC, a accepté de poursuivre un retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict, lors de sa rencontre avec Uhuru Kenyatta, facilitateur du processus de paix de la Communauté de l’Afrique de l’Est dans l’Est de la RDC.

L’ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, en sa qualité de facilitateur du processus de paix de la Communauté de l’Afrique de l’Est dans l’Est de la RDC, a rencontré le président et les hauts responsables politiques et militaires du M23 pour chercher à ramener la paix dans l’Est de la RDC et le Nord-Kivu en particulier.

En signe de bonne volonté et de volonté d’œuvrer au règlement de la situation au Nord-Kivu, les dirigeants du M23 ont convenu de poursuivre un retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict. Ils ont en outre convenu de continuer à respecter et à coopérer avec la Force régionale de l’Afrique de l’Est qui a maintenant commencé à prendre le contrôle des zones évacuées par le M23; un processus qui est conforme à la décision de la réunion extraordinaire des chefs d’état-major général de l’EAC tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022.

Il a également été convenu que le processus de retrait continuerait d’être vérifié à la fois par la Force régionale d’Afrique de l’Est et le Mécanisme de vérification de la CIRGL, afin d’assurer la sécurité et le retour rapide de tous les citoyens déplacés et réfugiés dans leurs foyers.

« Cesser tout combat ou attaque contre le M23 »

Les dirigeants du M23 ont exhorté le président Kenyatta à aider à assurer la sécurité en RDC et à ce que les droits des citoyens soient respectés et reconnus, et que tous les groupes armés locaux et étrangers combattant dans l’est de la RDC déposent également les armes, cesser tout combat ou attaque contre le M23 et chercher à résoudre le conflit par des moyens pacifiques.

La réunion a noté que la situation dans le Nord-Kivu, qui était la plus instable du conflit dans tout l’est de la RDC, avait progressé avec une stabilité et une sécurité accrues au cours des quatre dernières semaines. De nombreuses personnes qui avaient été précédemment déplacées de leurs foyers ont maintenant commencé à rentrer chez elles. La réunion a en outre noté que le Processus de Nairobi sur la paix et la stabilité dans l’Est de la RDC, est une initiative régionale visant à mettre fin à la crise.

Le facilitateur de l’EAC a également appelé toutes les parties à adhérer à l’accord de cas d’hostilités. L’Est de la RDC est déchirée par de violents combats entre l’armée congolaise et les groupes armés, en l’occurrence, les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs zones et n’ont pas participé aux pourparlers initiés pour le retour de la paix en RDC.