Est de la RDC: l’Union Africaine appelle « toutes les parties à établir un Cessez-le-feu immédiat »

Dans un communiqué sur la situation à l’Est de la RDC, dimanche 30 octobre 2022, l’Union Africaine a appelé « toutes les parties à établir un Cessez-le-feu immédiat et à respecter le droit international ».

L’Union Africaine (UA) a exprimé dimanche, sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les Provinces orientales de la République Démocratique du Congo (RDC). Dans son communiqué, l’UA a appelé toutes les parties à établir un Cessez-le-feu immédiat, à respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays de la Région.

Elle a en outre, exhorté toutes les parties prenantes à s’engager dans un « dialogue constructif, dans le cadre du Mécanisme existant, le Cadre de Paix, de Sécurité et de Coopération de l’Union Africaine pour la RDC et la Région, et du dialogue de paix Inter-Congolais de la Communauté d’Afrique de l’Est ». À cet égard, l’UA a également appelé toutes les parties à participer de bonne foi au troisième dialogue de paix Inter-Congolais qui se tiendra à Nairobi du 04 au 13 novembre 2022.

Soutien total à la Feuille de route de Luanda

Parallèlement, l’Union Africaine a exprimé son soutien total à la Feuille de route de Luanda visant à normaliser les relations politiques entre la RDC et le Rwanda, soulignant que les initiatives de l’Union Africaine, de la EAC et de la CIRGL sont complémentaires et se soutiennent mutuellement.

Pour finir, elle a encouragé le président Joao Lourenço à poursuivre sa mission en tant que facilitateur d’un dialogue constructif entre les deux pays frères, la RDC et le Rwanda.

Pour une nouvelle déclaration sur la situation qui prévaut dans l’Est de la RDC, les Etats-Unis ont appelé au dialogue. « Nous nous sommes entretenus ce week-end avec de hauts responsables de la RDC et du Rwanda pour appeler à la reprise du dialogue et à une médiation régionale. », ont-ils déclaré.

Si la RDC insiste qu’elle privilégie l’option diplomatique mais n’exclut pas l’option militaire pour régler cette crise, le Rwanda entend misé plus sur les efforts diplomatiques: « Les voies et moyens de désamorcer… et de résoudre les problèmes de manière pacifique sont avec nous en s’appuyant sur les efforts de Nairobi, de Luanda et d’autres efforts internationaux! Nous n’avons qu’à nous engager à les appliquer !!! », a déclaré Paul Kagame après échange avec Guterres.

Le M23 au centre de la crise Rwanda – RDC

La situation dans l’Est de la RDC est marquée par la montée en puissance des rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de nouvelles villes et se rapprochent de Goma. La force régionale censée épauler l’armée congolaise n’a encore été déployée. Sur le terrain des hostilités, l’armée tente de prendre le dessus avec des combats très acharnés.

La RDC qui accuse le Rwanda de soutenir le M23 a expulsé l’ambassadeur Rwandais ce lundi. Une décision que Kigali a regretté, selon un communiqué du gouvernement rwandais qui dit être déterminé à contribuer à une solution de sécurité régionale durable et pacifique dans les cadres régionaux convenus, notamment la Feuille de route de Luanda et le Processus de Nairobi.