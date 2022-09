Espagne: Shakira revient sur son divorce « très difficile » avec Gerard Piqué

Dans un entretien exclusif accordé au magazine Elle, Shakira est revenue sur son divorce avec le défenseur du Barça, Gerard Piqué. Le célèbre couple catalan a mis fin à son idylle cet été en raison d’une infidélité du footballeur espagnol.

Après douze ans de vie commune et deux enfants, Milan et Sasha, Shakira et Gerard Piqué ont décidé de mettre un terme à leur union. Le célèbre couple espagnol s’est séparé cet été, éclaté apparemment par l’infidélité du footballeur espagnol. Une séparation qui a agité la sphère médiatique people de l’univers du ballon rond.

Dans un entretien exclusif accordé au magazine Elle, Shakira est revenue sur cette séparation qu’elle trouve « très difficile » et qui a affecté visiblement le quotidien de la jeune femme et ses enfants. Dans les colonnes du magazine américain, la chanteuse colombienne dit avoir tout donné pour cette relation avec celui qui est désormais son ex-compagne.

« Je peux seulement dire que j’ai mis tout ce que j’avais dans cette relation et ma famille», a déclaré l’artiste. «J’ai mis ma carrière en second plan et je suis venue en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. C’était un sacrifice d’amour», a-t-elle ajouté.

Parfois, dit-elle, elle a l’impression «que tout cela n’est qu’un mauvais rêve». «Je suis restée silencieuse et j’ai juste essayé de tout digérer. C’est vraiment difficile d’en parler, d’autant plus parce que je suis encore en train de le vivre, parce que je suis une personnalité publique, et parce que notre séparation n’est pas une séparation normale. Ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Très difficile», confie-t-elle.

«Mais c’est bien réel. Et ce qui est aussi réel, c’est la déception de voir quelque chose d’aussi sacré et d’aussi spécial que je pensais être la relation avec le père de mes enfants, voir que cela s’est transformé en quelque chose de vulgarisé et déprécié par les médias», ajouta-t-elle tristement.