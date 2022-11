Espagne: Shakira et Gerard Piqué s’accordent sur la garde de leurs enfants après leur divorce

Gérard Piqué et son désormais ancienne compagne, Shakira, se sont mis d’accord sur la garde de leurs enfants Mila et Sasha, cinq mois après l’annonce de leur séparation, ont annoncé mardi les deux stars dans un communiqué.

Après douze ans de vie commune et deux enfants, Milan et Sasha, Shakira et Gerard Piqué ont décidé de mettre un terme à leur union. Le célèbre couple espagnol s’est séparé cet été, éclaté apparemment par l’infidélité du footballeur espagnol. Une séparation qui a agité la sphère médiatique people de l’univers du ballon rond.

Passé ce tollé médiatique, les deux célébrités se sont lancées dans une bataille juridique pour la garde de leurs enfants. Au terme d’une négociation qui a duré plusieurs mois, le footballeur et la chanteuse se sont convenus à une garde partagée de leurs mômes.

« Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants et qui sera ratifié au tribunal, dans le cadre d’une procédure simplement formelle », ont annoncé Shakira et Gerard Piqué dans un communiqué conjoint rendu public par l’équipe de communication de l’artiste colombienne.

« Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée », ajoute le communiqué, qui ne donne pas de détails sur les termes du pacte conclu lors d’une ultime réunion de près de 13 heures qui s’est terminée lundi soir.

Selon l’avocat de Piqué-qui a officiellement pris sa retraite sportive ce mardi soir après la victoire du Barça face à Osasuna (2-1) en Liga-, Shakira envisageait de s’installer à Miami avec ses enfants à une date qui reste à définir, pour relancer sa carrière. Le défenseur catalan dispose de son côté de dix jours par mois à passer avec eux, ainsi que des périodes de vacances.

Une affaire de fraude fiscale

Shakira Mebarak, 45 ans, et le défenseur du FC Barcelone Pique, 35 ans, étaient ensemble depuis 2011 mais ne se sont jamais mariés. Ils se sont rencontrés peu de temps avant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud lorsqu’il a figuré dans le clip de « Waka Waka (This Time for Africa) » de Shakira, la chanson officielle du tournoi.

La chanteuse, qui n’a pas épousé Piqué et n’a pas partagé de biens, a toujours une affaire de fraude fiscale en cours en Espagne. Les tribunaux n’ont pas encore fixé de date pour son procès.

Le parquet requiert contre elle plus de huit ans de prison et une amende de près de 24 millions d’euros pour avoir fraudé le fisc espagnol à hauteur de 14,5 millions d’euros entre 2012 et 2014. L’artiste, de son côté, rejette toutes les accusations.