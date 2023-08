Espagne ou le Maroc, Xavi a tranché pour Lamine Yamal : « je préfère…»

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, s’est également prononcé sur la future nationalité sportive de Lamine Yamal, alors que les sélections espagnole et marocaine se disputent la pépite blaugrana.

Pour quelle équipe nationale jouera Lamine Yamal? Né en Espagne d’un père marocain et d’une mère équato-guinéenne, la pépite du Barça a plusieurs choix de sélection qui s’offre à lui. Et alors qu’il n’a encore que 16 ans, ces dernières se bousculent déjà pour s’attacher les services du jeune attaquant.

La presse espagnole a récemment annoncé que le joueur du Barca sera convoqué par Luis de la Fuente pour les prochains matchs de la Roya, à l’occasion des éliminatoires de l’Euro contre le Géorgie et la Chypre le 8 et le 12 septembre. De l’autre côté, aussi, les Marocains travaillent pour faire venir Yamal au prochain rassemblement des Lions de l’Atlas. Une photo de sélectionneur Walid Regragui et Lamine Yamal dans un restaurant à Barcelone, avait enflammé la toile ces derniers jours.

- Publicité-

Interrogé sur ce sujet qui tient en haleine toute l’Espagne, Xavi Hernandez a subtilement orienté le futur choix de son attaquant: « L’Espagne ou le Maroc ? C’est la décision de Lamine, bien-sûr je préfère la Roja, mais c’est la sienne. Il ne m’a rien dit. J’espère surtout qu’il soit au Barça de nombreuses années », a déclaré le maitre tacticien en conférence de presse après la victoire face à Villarreal (4-3), dimanche.

Articles similaires