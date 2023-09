Espagne: loin de sa femme enceinte, Neymar aperçu en boite de nuit à Barcelone (photo)

- Publicité-

Débarqué cet été à Al Hilal en Arabie Saoudite, Neymar renoue déjà avec ses frasques extra sportives. Le Brésilien est aperçu la semaine dernière dans une boite de nuit à Barcelone en compagnie de mystérieuses femmes.

Chassé le naturel, il revient au galop. Ce proverbe va visiblement très bien à Neymar. Souvent critiqué pour sa sulfureuse vie extra-sportive lors de son passage au PSG, le Brésilien a déjà renoué avec ses frasques, alors qu’il a rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite cet été.

Auteur d’un vilain geste lundi dernier lors du nul face au club ouzbek, Navbahor (1-1), la star auriverde s’est encore fait parler de lui ce mercredi en Espagne. Dans ses colonnes, le média Marca explique qu’après la pause internationale de septembre, Neymar a fait un bref détour par l’Espagne en compagnie de plusieurs amis avant de retourner en Arabie saoudite.

Le footballeur a été aperçu en boîte de nuit à Barcelone, entouré de deux jeunes femmes mystérieuses, dans une vidéo qui aurait été prise le 13 septembre dernier. Une scène qui a suscité des commentaires sur les réseaux sociaux. Cette situation est d’autant plus délicate que sa compagne, Bruna Biancardi, est actuellement enceinte.

Il y a quelques mois déjà, Neymar avait présenté des excuses publiques à la suite d’une affaire de tromperie. Il est difficile de déterminer avec certitude s’il a récidivé cette fois-ci, mais les médias espagnols assurent que son comportement ne correspondait pas à celui d’un homme en couple, encore moins d’un futur père.

La réaction de Bruna Biancardi

Dans un post sur son compte Instagram, Bruna Biancardi a réagi à cette virée nocturne de son compagne. Et la jeune femme a préféré se concentrer sur sa grossesse qui est presque arrivée à terme.

« Je suis au courant de ce qui s’est passé et, encore une fois, je suis déçue. Mais, étant en fin de grossesse, mon attention et mes préoccupations se tournent exclusivement vers ma fille et c’est tout ce à quoi je vais penser pour le moment« , a-t-elle exprimé.

