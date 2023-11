Espagne: Javier Tebas démissionne de son poste de président de la Liga

En poste depuis 2013, Javier Tebas a démissionné de son poste de président de la Liga espagnole. Une procédure administrative pour s’offrir un nouveau mandat à la tête du football ibérique.

Javier Tebas n’est plus le président de la Liga. Le dirigeant espagnol a démissionné de son post de patron du football ibérique. Mais ce n’est pas pour prendre définitivement congé de cette famille qu’il dirige depuis 2013. Bien au contraire, c’est pour pouvoir se représenter pour un nouveau mandat. C’est donc une simple procédure administrative pour accélérer le processus qui lui permettra de briguer un quatrième mandat à la tête de l’instance.

Et l’avocat et homme d’affaires, dont le mandat expire le 26 décembre prochain, devrait rempiler pour un nouveau bail. Ceci, pour la simple raison qu’il est le seul candidat en lice. A la tête de la Liga ces dix dernières années, l’homme de 61 ans s’est surtout illustré pour ses tacles contre les clubs états comme le PSG ou Manchester City. Il a aussi mis en place un fair-play financier très strict pour les clubs espagnols et n’hésite pas à attaquer les poids lourds du football en Espagne, dont le boss du Real Madrid, Florentino Perez, ou les présidents de la Fédération Angel Villar et Luis Rubiales.