Espagne: décès de Luis Suarez, légende de FC Barcelone

Ancienne gloire du FC Barcelone et de l’Inter Milan, Luis Suarez est décédé ce dimanche à 88 ans, des suites d’une longue maladie. Une perte pour le football espagnol qui a rendu un vibrant hommage à sa légende.

Le football espagnol est en deuil. Luis Suarez n’est plus. L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan est décédé ce dimanche des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 88 ans. Grand footballeur des années 1950, l’ex-milieu de terrain a joué au Barça entre 1954 et 1961. Avec le maillot blaugrana, Luis Suarez a disputé 176 matchs et marqué 80 buts.

Débarqué à l’Inter la saison suivante, l’Espagnol a bouclé neuf saisons avec les Nerazzurri (1961-1970), remportant la Coupe d’Europe des clubs champions, l’ancêtre de la Ligue des Champions, à deux reprises (1964, 1965). En sélection, le buteur a participé à deux Coupes du Monde et remporté l’Euro 1964 avec la Roja. Reconverti en entraîneur, Luis Suárez a pris la tête de la sélection espagnole de 1988 à 1991. Il reste à ce jour le seul joueur espagnol à remporter le Ballon d’Or, en 1960. Il a terminé à la 2e place en 1961 et 1964, à la 3e position en 1965.

Sur les réseaux sociaux, la communauté sportive a rendu un grand hommage à l’une des légendes du ballon rond. Dans un communiqué sur son site officiel, le Real Madrid a présenté ses condoléances à la famille de l’illustre disparu.

«Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration regrettent profondément le décès de Luis Suárez, l’une des plus grandes légendes du football espagnol et du football mondial, et le premier et unique joueur espagnol à avoir remporté un Ballon d’Or en 1960. Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à sa famille, ses coéquipiers, ses proches et tous ses clubs (…) Le football espagnol et le football mondial regrettent sa perte. Repose en paix», est-il écrit dans la missive publiée sur le site du club madrilène. Quant au FC Barcelone, ils ont publié un tweet avec tous ses records en écrivant : «Légende du football, légende du Barça. Tu vas nous manquer. Repose en paix».

Llegenda del futbol. Llegenda del Barça.



253 partits

141 gols

2 Lligues (1958/59 i 1959/60)

2 Copes d'Espanya (1956/57 i 1958/59)

2 Copa de Fires (1957/58 i 1959/60)

1 Pilota d'Or (1960)



Et trobarem molt a faltar. Descansa en pau, Luis Suárez Miramontes. 🕊 pic.twitter.com/5qxRUuiZht — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 9, 2023

