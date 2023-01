Espagne: Dani Alves arrêté et présenté à un juge

Accusé d’agression sexuelle dans une boîte de nuit de Barcelone, Dani Alves a été arrêté et entendu par la police barcelonaise ce vendredi, selon plusieurs medias espagnols, comme ABC. Il a ensuite été présenté à un juge.

Le 30 décembre dernier, une jeune femme a accusé Dani Alves d’agression sexuelle. Selon le récit de cette dernière, l’ancien joueur du FC Barcelone et de la Juventus aurait mis sa main dans ses sous-vêtements, alors qu’ils étaient tous les deux à l’intérieur de la boîte de nuit Sutton à Barcelone. Le protocole en vigueur dans la ville catalane contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturne privés a été alors lancé et la police a rapidement ouvert une enquête.

Dans le cadre de cette affaire, l’ancien défenseur du FC Séville, du PSG et surtout du FC Barcelone a été placé en garde à vue et entendu ce vendredi par la police barcelonaise, selon les médias espagnols tels que ABC. Le joueur s’est rendu librement au poste, avant d’en ressortir dans un véhicule des forces de l’ordre. Toujours selon les mêmes sources, Dani Alves a ensuite pris la direction du palais de justice pour y être présenté devant un juge. Ce dernier décidera si l’ancien barcelonais doit subir certaines restrictions en attendant la suite de l’enquête (retrait de passeport par exemple) ou s’il peut être libéré sans mesures conservatoires.

Alves nie les faits

Lors de l’émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne espagnole Antena 3 le jeudi 5 janvier dernier, l’international Brésilien, qui a disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Seleçao, a sans surprise contesté les faits. “Je voudrais tout nier”, a réagi Dani Alves avant de poursuivre: “Oui, j’étais dans cet endroit, avec d’autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j’adore danser. Je dansais et m’amusais sans envahir l’espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n’ai pas fait ce qu’elle a dit.”

Il a également regretté cette affaire et l’incidence que cela a sur sa famille et ses proches. « Cela fait mal, surtout pour les miens. Ils savent qui je suis« , a lancé l’actuel défenseur des Pumas UNAM au Mexique.