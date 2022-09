Espace UEMOA: PIGIER-BENIN abrite les épreuves écrites du DESCOGEF 2022

L’Ecole PIGIER-BENIN abrite depuis ce lundi 26 septembre 2022, les épreuves écrites de l’examen régional du Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et Gestion Financière (DESCOGEF). Les épreuves ont été officiellement lancées en synchronisation avec les autres centres de la sous-région, par Charles Kouphin, Coordonnateur de l’examen du DESCOGEF pour le Bénin, en présence de Victor Assogba, Directeur Général Franchisé de PIGIER-BENIN.

C’est parti pour 10 jours de composition dans le cadre de la session 2022 de l’examen régional du DESCOGEF. Les candidats composeront du 26 septembre au 05 octobre 2022, dans 10 épreuves écrites. Au Bénin, les épreuves écrites se déroulent à PIGIER-BENIN, avec 129 candidats repartis dans 06 salles de composition. Cet établissement d’enseignement supérieur accueille les candidats en qualité d’école agréée par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), après avoir abrité les épreuves orales pour le compte de la session passée.

Selon Charles Kouphin, le DESCOGEF permet aux candidats d’entrer en stage d’expertise, de devenir expert-comptable et de poursuivre la formation pour aboutir au Diplôme d’Expertise Comptable et Financière (DECOFI). « Nous sommes à la deuxième session, l’année dernière, le même examen a été organisé au Bénin, pour donner la chance aux candidats béninois de pouvoir accéder facilement à cette prestigieuse profession. Nous avons acquis une certaine expérience en matière d’organisation de cet examen », a-t-il indiqué.

Des candidats entre fierté et reconnaissance

Les candidats ont exprimé leur fierté de participer à cet examen régional qui leur ouvre la porte du métier d’expert-comptable. « C’est une fierté pour nous de prendre part à cet examen. Nous avons été bien formés et avec ce diplôme, nous pouvons efficacement servir dans la sous région », a déclaré Auguste Coovi Yamadjako, candidat.

Il a été appuyé par Massaoudou Saley, candidat pour le compte de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM). « Il y a un sentiment de fierté qui m’amine. Je suis content de répondre présent ce matin après des mois de préparation », a-t-il confié. L’organisation pratique mise en place par PIGIER-BENIN pour le bon déroulement de l’examen, n’a pas échappé à l’appréciation de Massaoudou Saley. « Au nom de tous les candidats, nous tenons à remercier l’école qui nous a reçus. Nous avons constaté une bonne organisation », a-t-il ajouté.

Des candidats à l’examen du DESCOGEF 2022, au centre de composition Cotonou (PIGIER-BENIN), @BWTV.

Il faut souligner que la phase orale du DESCOGEF 2022 aura lieu à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) à Gbégamey (Cotonou). A la fin des épreuves écrite, les candidats sont donc attendus dans les locaux de l’école de Management pour affronter les épreuves orales.

PIGIER-BENIN réserve un accueil chaleureux aux futurs candidats

Les futurs candidats à l’examen du DESCOGEF se sentiront à leur aise à PIGIER-BENIN. L’école met les bouchées doubles pour leur faciliter le parcours dans le cursus d’expertise comptable, dont le format a subi des modifications.

Selon Dr Arsène Vigan, Directeur des études de PIGIER-BENIN, cette session du DESCOGEF fait partie des dernières, car le règlement du cursus d’expertise comptable de l’UEMOA a subi des réformes. « Le cursus est désormais organisé dans un système Licence Master Doctorat (LMD). Ceux qui rêvent d’être experts-comptables, peuvent désormais s’inscrire dans le cursus dès l’obtention du Baccalauréat ou de la Licence », a-t-il expliqué.

Nous réservons évidemment un accueil chaleureux à nos futurs candidats qui vont faire le Bac ou la Licence pour rentrer dans le cursus. Dr Arsène Vigan

Par ailleurs, le Directeur des études a précisé que de nouvelles filières, compétitives sur le marché de l’emploi, sont ouvertes à PIGIER-BENIN. Il s’agit entre autres de : la Sécurité informatique (Licence), le Commerce international et e-business (Licence) et la spécialité en droit des affaires et carrière judiciaire.